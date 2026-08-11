Rekordowe wyniki lotniska w Radomiu. To najlepszy miesiąc w historii portu

Lipcowy sukces lotniska Warszawa-Radom

Port lotniczy Warszawa-Radom wreszcie notuje zadowalające rezultaty. Z informacji udostępnionych przez Polskie Porty Lotnicze (PPL) na początku sierpnia wynika, że w lipcu z usług tego terminala skorzystało 25 931 podróżnych. Oznacza to imponujący wzrost rzędu 43 proc. w zestawieniu z lipcem 2025 roku.

Jest to absolutnie najlepszy miesięczny wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano w radomskim porcie. Wcześniejszy rekord, pochodzący sprzed trzech lat, był o niemal 3 tysiące pasażerów gorszy. Przedstawiciele PPL w swoim raporcie podkreślili również, że oprócz rekordowego miesiąca, lotnisko może pochwalić się także dniem z najwyższą liczbą obsłużonych podróżnych w swojej historii.

Jak przekazało biuro prasowe spółki PPL, 27 lipca radomski port obsłużył 2335 pasażerów. Na ten rezultat złożyło się łącznie 15 operacji lotniczych, w tym 8 lotów czarterowych, 5 regularnych oraz 2 operacje techniczne polegające na przebazowaniu maszyn. Tego dnia podróżni realizowali rejsy do i z takich miejsc jak Larnaka, Rzym, Antalya oraz Preweza.

Marcin Danił, członek Zarządu PPL ds. finansowo-handlowych, w wypowiedzi dla PAP wyraził nadzieję, że radomski port naturalnie przejmie część ruchu z Lotniska Chopina na czas jego modernizacji, a z czasem przyciągnie do siebie coraz szersze grono linii lotniczych i biur podróży.

Historia i perspektywy portu w Radomiu

Zmodernizowane lotnisko Warszawa-Radom udostępniono podróżnym w kwietniu 2023 roku. W początkowym okresie obiekt ten był obiektem żartów w internecie, a wielu krytyków argumentowało, że dwa porty na Mazowszu – na Okęciu i w Modlinie – są całkowicie wystarczające. Kontrowersje budziła również sama nazwa „Warszawa-Radom”, która dla wielu zbyt mocno umniejszała stukilometrowy dystans dzielący stolicę od Radomia.

Aktualnie siatka połączeń z Radomia obejmuje popularne kierunki turystyczne, takie jak Larnaka, Antalya, Hurghada, Rzym oraz Preweza.

W 2025 roku port lotniczy musiał zmierzyć się z niekorzystnym trendem, notując spadki liczby podróżnych względem lat ubiegłych – o 15,3 proc. w porównaniu do roku 2024 oraz o 9 proc. względem 2023 roku.

Odpowiedzią na te wyzwania (w tym również rosnącą rokrocznie stratę finansową lotniska) jest ogłoszona w lutym nowa strategia dla lotniska Warszawa-Radom, obejmująca perspektywę do 2030 roku. Plan zakłada wdrożenie modelu hybrydowego, który połączy obsługę ruchu pasażerskiego, obejmującą połączenia czarterowe i tanich przewoźników, z rozbudową segmentu cargo, usług MRO (utrzymanie i naprawy statków powietrznych), General Aviation oraz ośrodków szkoleniowych.

PPL przewiduje, że po odprawieniu 95 tys. osób w 2025 roku, bieżący rok przyniesie wzrost liczby podróżnych do poziomu około 120 tys.

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