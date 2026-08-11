Strzelił do niego z kuszy, wybijając dwa zęby. Potem wrócił z nożem. 38-latek w rękach policji

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-11 9:50

38-letni mieszkaniec Warszawy, który najpierw zaatakował znajomego kuszą, wybijając mu dwa zęby, a następnie ranił go nożem, został zatrzymany przez policję. Agresor mścił się za wcześniejsze zgłoszenie. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu, grozi mu do 5 lat więzienia.

Dwaj policjanci prowadzą zatrzymanego 38-latka korytarzem. O ataku kuszą na Bielanach przeczytasz na SE.
Autor: KRP V/ Materiały prasowe

Zaatakował kuszą znajomego

Z mocno nietypową historią mierzyli się ostatnio policjanci z warszawskich Bielan. Na terenie jednego z osiedli 38-latek zaatakował swojego znajomego. Z nieustalonych przyczyn wystrzelił w kierunku pokrzywdzonego z kuszy, wykorzystując jako amunicję do niej kamienie. W rezultacie tej napaści zaatakowany mężczyzna stracił dwa zęby.

Kilka dni temu, około godziny 21:30, mężczyźni ponownie spotkali się na ulicy Klaudyny. W trakcie tego spotkania 38-latek kierował wobec pokrzywdzonego groźby pozbawienia życia i zdrowia za to, że złożył on na niego zawiadomienie. Następnie zaatakował go, dwukrotnie raniąc nożem. Po całym zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca, a pokrzywdzony wezwał Policję.

Policjanci szybko ustalili miejscu zamieszkania 38-latka i tam też dokonali jego zatrzymania. Podczas przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych policjanci ujawnili i zabezpieczyli dwa noże typu maczeta.

Zarzuty dla nożownika z Bielan

Agresor został osadzony w policyjnej celi. Usłyszał trzy zarzuty, w tym dotyczące spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonego, zarówno tych skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała powyżej 7 dni, jak i poniżej 7 dni, a także stosowania wobec pokrzywdzonego przemocy oraz kierowania wobec niego gróźb bezprawnych w związku z prowadzonym postępowaniem.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz sąd zastosował wobec 38-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zwyrodnialec strzelał do psa z kuszy
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