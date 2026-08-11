Piorun uderzył w dom dziecka! W środku było 12 dzieci. Horror obok Piaseczna

Do pożaru doszło w jednym z kilku budynków, w których działają Domy Dzieci, prowadzone przez powiat piaseczyński. Placówki mieszczą się przy ul. Bolesława Chrobrego w Pęcherach i zapewniają opiekę dzieciom, które z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi rodzinami.

Długa akcja straży pod Piasecznem!

Do akcji natychmiast zostali wezwani strażacy. Niemal 30 przedstawicieli służb przez prawie cztery godziny walczyło z żywiołem. Ogień udało się w końcu opanować. W chwili wybuchu pożaru dziećmi opiekowało się dwoje dorosłych. Na szczęście nikt nie został ranny. Wszyscy zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Nie znamy jeszcze pełnej skali zniszczeń. Dla wychowanków dramatyczne wydarzenia mogły jednak oznaczać coś więcej niż tylko straty materialne. Potężny huk, płonący dach i nagła konieczność opuszczenia domu w środku nocy z pewnością były ogromnym przeżyciem.

Galeria ze zdjęciami: Ogień pojawił się pod Piasecznem. Piorun trafił w dom dziecka

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