Dziś zaćmienie Słońca! O której godzinie zobaczymy je w Polsce?

W środę zaćmienie Słońca. W Polsce tarcza będzie zasłonięta nawet w 88 proc.

Dziś, w środę 12 sierpnia po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej części Europy zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Islandii i północnej Hiszpanii. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe, w niektórych miejscach Księżyc zasłoni niemal 90 proc. tarczy Słońca!

Pas całkowitego zaćmienia rozpocznie się na północy Rosji. Następnie przejdzie przez Ocean Arktyczny i Grenlandię, dotrze do Islandii, a później przez Atlantyk do Hiszpanii i niewielkiej części Portugalii. Zjawisko będzie można zobaczyć także na popularnych wyspach turystycznych, m.in. Ibizie i Majorce.

Najdłużej całkowite zaćmienie potrwa na Islandii, w rejonie klifów Latrabjarg. Słońce będzie tam całkowicie zasłonięte przez 2 minuty i 13 sekund. Islandia i Hiszpania od miesięcy przygotowują się na przyjazd turystów. W samej Hiszpanii wyznaczono ponad 400 oficjalnych lub rekomendowanych miejsc do obserwacji.

Co zobaczymy w Polsce? O której godzinie zaćmienie Słońca?

W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Rozpocznie się wieczorem, krótko przed zachodem Słońca. Najlepsze warunki będą na zachodzie i północy kraju. Największa faza, wynosząca 88 proc., przypadnie na Kotlinę Kłodzką. Znacznie słabiej zjawisko będzie widoczne w Bieszczadach, gdzie przed zachodem Księżyc zasłoni około 42 proc. tarczy Słońca.

Zaćmienie rozpocznie się, zależnie od miejsca, między godz. 19.10 a 19.20. W Gdańsku początek nastąpi o 19.11, a maksimum o 20.05. W Warszawie zjawisko zacznie się o 19.15, a maksimum przypadnie około 20.07. We Wrocławiu początek nastąpi o 19.17, a maksimum o 20.12. W Łodzi zaćmienie rozpocznie się o godz. 19.16. Maksimum przypada na około 20.08, a zachód Słońca na 20.12. Księżyc zasłoni tam około 86,6 proc. tarczy.

Nie wolno patrzeć bez ochrony! Uważaj na oczy podczas zaćmienia

Nawet gdy większość Słońca jest zasłonięta, nie można patrzeć na nie gołym okiem. Może to trwale uszkodzić siatkówkę. Do obserwacji najlepiej użyć specjalnych okularów z filtrem spełniającym normę ISO 12312-2.

Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Bezpiecznej ochrony nie dają też przydymione szkło, płyty CD ani klisze fotograficzne.

Zaćmienie można obserwować również bez patrzenia w stronę Słońca. Wystarczy rzutować jego obraz na kartkę papieru. Podobny efekt tworzą przerwy między liśćmi drzew. Podczas zaćmienia na ziemi i ścianach można wtedy zobaczyć wiele małych świetlnych sierpów.

Kolejne całkowite zaćmienie Słońca widoczne m.in. w południowej Hiszpanii nastąpi już 2 sierpnia 2027 roku. Tym razem faza całkowita w najlepszym miejscu potrwa aż 6 minut i 23 sekundy. Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne z terenu Polski nastąpi dopiero 7 października 2135 roku.

Sonda Obserwowałaś/eś zaćmienie Słońca? Tak Nie

🌒 Częściowe zaćmienie Słońca nad Polską – 12 sierpniaW środę w Polsce zobaczymy głębokie częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko rozpocznie się, zależnie od regionu, około godz. 19:11–19:18.🔭 Najlepsze warunki do obserwacji samego zjawiska będą w zachodniej i… pic.twitter.com/TPwUPEtTi0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 10, 2026

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