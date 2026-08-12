Tragedia na Pomorzu! 40-latek porażony prądem zmarł na oczach strażaków

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-12 12:09

Tragiczne zdarzenie na Pomorzu! We wtorek, 11 sierpnia, w Gościcinie w powiecie wejherowskim służby ratunkowe zostały wezwane do 40-letniego mężczyzny, który został porażony prądem. Na miejscu rozpoczęła się walka o jego życie. Niestety, mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia mężczyzny.

Dwaj strażacy w mundurach podczas akcji ratunkowej. O tragedii w Gościcinie przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com
  • Tragiczny incydent w Gościcinie na Pomorzu: 40-letni mężczyzna został porażony prądem, wywołując natychmiastową akcję ratunkową.
  • Pomimo heroicznych wysiłków strażaków i ratowników medycznych, którzy podjęli walkę o życie poszkodowanego, jego życia nie udało się uratować.
  • O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

40-latek porażony prądem w Gościcinie. Na miejsce ruszyły służby

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 11 sierpnia, przy ul. Robakowskiej w Gościcinie w powiecie wejherowskim. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące 40-letniego mężczyzny porażonego prądem.

Po dotarciu na miejsce strażacy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu 40-latkowi. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego.

Tragiczny finał akcji ratunkowej. Lekarz stwierdził zgon

Jak informuje „Puls Gdańska”, strażacy kontynuowali działania ratunkowe do czasu przekazania poszkodowanego ratownikom medycznym. Pomimo wysiłków podejmowanych na miejscu życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jego zgon. Na razie nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do porażenia prądem.

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