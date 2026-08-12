Tragedia na Pomorzu! 40-latek porażony prądem zmarł na oczach strażaków

Tragiczny incydent w Gościcinie na Pomorzu: 40-letni mężczyzna został porażony prądem, wywołując natychmiastową akcję ratunkową.

Pomimo heroicznych wysiłków strażaków i ratowników medycznych, którzy podjęli walkę o życie poszkodowanego, jego życia nie udało się uratować.

O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

40-latek porażony prądem w Gościcinie. Na miejsce ruszyły służby

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 11 sierpnia, przy ul. Robakowskiej w Gościcinie w powiecie wejherowskim. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące 40-letniego mężczyzny porażonego prądem.

Po dotarciu na miejsce strażacy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu 40-latkowi. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego.

Tragiczny finał akcji ratunkowej. Lekarz stwierdził zgon

Jak informuje „Puls Gdańska”, strażacy kontynuowali działania ratunkowe do czasu przekazania poszkodowanego ratownikom medycznym. Pomimo wysiłków podejmowanych na miejscu życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jego zgon. Na razie nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do porażenia prądem.

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