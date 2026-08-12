Dokąd nocą tupta… jeżozwierz!? Egzotyczne zwierzę odłowione w Łomiankach! Drugi osobnik wciąż jest na wolności

W Łomiankach dokonano zaskakującego odkrycia: Straż Miejska zabezpieczyła jeżozwierza!

Po trudnej akcji odłowienia, zwierzę trafiło pod opiekę Fundacji, która pilnie poszukuje jego właściciela.

Co więcej, na wolności widziano drugiego jeżozwierza! Dowiedz się, skąd pochodzą te niezwykłe zwierzęta i jak możesz pomóc w rozwiązaniu tej zagadki.

Łomianki. Dokąd nocą tupta… jeżozwierz?

„11.08.2026r. na ul. Zachodniej w Łomiankach został zabezpieczony jeżozwierz. Pilnie poszukiwany jest właściciel zwierzęcia” - taka informacja pojawiła się na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączone zostało zdjęcie zwierzęcia. Aż przecieraliśmy oczy ze zdumienia! W końcu jeżozwierz, to nie jest nasz polski, rodzimy gatunek, spotykany na każdym kroku. To ssak występujący głównie w Afryce i Azji, ale nie nad Wisłą!

Tymczasem, jego obecność na terenie Łomianek okazała się prawdą! - To była wyjątkowa sytuacja. Pierwszy raz mieliśmy do czynienia z jeżozwierzem - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” dyżurna Straży Miejskiej w Łomiankach. Jak przyznała, akcja nie należała do najłatwiejszych. - Trzeba było zachować szczególną ostrożność, ponieważ w momencie zagrożenia zwierzę strzela kolcami - wyjaśniła. Na szczęście udało się bezpiecznie odłowić zwierzę.

Pilnie poszukiwany właściciel jeżozwierza!

Jeżozwierzem zajęła się podwarszawska Fundacja Kopytka z nadzieją - Azyl dla Zwierząt leśnych i gospodarskich.

„Jeżozwierz trafił do nas zaplątany w siatkowe podbieraki użyte podczas odławiania. Jego kolce mocno wplątały się w siatkę, dlatego konieczne było ostrożne oswobodzenie zwierzęcia. Po usunięciu sieci i sprawdzeniu jego stanu, po godzinie 4:00 nad ranem jeżozwierz trafił bezpiecznie do przygotowanego kojca. Na tę chwilę czuje się dobrze, ma zapewniony spokój, wodę, pokarm i odpowiednie warunki. Teraz czekamy na dalsze procedury i ustalenia dotyczące tego, skąd pochodzi zwierzę i co będzie z nim dalej” - przekazała organizacja.

Pilnie poszukiwany jest właściciel zwierzęcia. „Jeżeli ktoś z Państwa wie o osobie, która posiada lub posiadała jeżozwierze w promieniu około 20 km od Łomianek, prosimy o pilny kontakt. Właścicielu – jeżeli widzisz ten post, również prosimy o kontakt z nami” – apelują członkowie Fundacji Kopytka z nadzieją.

Uwaga! Jeżozwierz na wolności!

Jak przekazała organizacja, na wolności pozostaje jeszcze jeden jeżozwierz! „Mamy potwierdzone informacje, że około 10 km dalej, na terenie gminy Stare Babice, widywany jest DRUGI JEŻOZWIERZ. Istnieje więc realne prawdopodobieństwo, że oba zwierzęta pochodzą z jednego miejsca i mogły uciec z tej samej hodowli lub prywatnego utrzymania. Dlatego tak ważne jest dotarcie do osób, które mogą wiedzieć, gdzie w tej okolicy trzymano takie zwierzęta” - informuje w mediach społecznościowych.

Masz informacje dotyczące miejsca pobytu jeżozwierza, lub wiesz, do kogo mogą należeć zwierzęta? Koniecznie skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub Fundacją Kopytka z nadzieją - Azyl dla Zwierząt leśnych i gospodarskich.

Pod żadnym pozorem nie próbuj łapać jeżozwierza! „Nie należy go zaganiać, osaczać ani próbować chwytać przez koce czy przypadkowe siatki. Najlepiej obserwować zwierzę z bezpiecznej odległości, zanotować dokładne miejsce i godzinę oraz – jeżeli jest to możliwe – wykonać zdjęcie lub nagranie i przekazać informację odpowiednim służbom” - instruuje Fundacja.

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