Zaćmienie Słońca 2026

Częściowe zaćmienie Słońca rozpocznie się w południowej Polsce około godz. 19.18. Maksymalna faza zjawiska nastąpi około godz. 20.00, a więc krótko przed zachodem Słońca. O tej porze tarcza naszej gwiazdy będzie znajdowała się bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. To oznacza, że do obserwacji najlepiej wybrać miejsce zapewniające możliwie szeroki widok w kierunku zachodnim. Trzeba jednak pamiętać, że o tej porze nie będzie można przebywać na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obowiązujące zasady nie zmieniają się na czas zaćmienia.

TPN przypomina o zasadach. Zaćmienie niczego nie zmienia

Zaćmienie Słońca nie jest powodem do pozostawania na tatrzańskich szlakach po zmroku. TPN podkreśla, że tego dnia obowiązują dokładnie takie same reguły jak każdego innego dnia.

Oznacza to, że osoby planujące górską wycieczkę powinny odpowiednio wcześniej rozpocząć zejście i opuścić szlak przed zapadnięciem zmroku. Dotyczy to również tras prowadzących na niższe, reglowe wzniesienia.

Zaćmienie Słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego dnia obowiązują takie same przepisy jak każdego innego dnia – po szlakach można poruszać się od świtu do zmierzchu – przekazały służby TPN. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Krwawy Księżyc. Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane na całym Świecie

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Dlaczego po zmroku nie można chodzić po szlakach?

Ograniczenie ruchu turystycznego w godzinach nocnych ma przede wszystkim znaczenie dla ochrony przyrody. Po zmroku wiele tatrzańskich zwierząt rozpoczyna swoją aktywność. To czas żerowania, przemieszczania się i korzystania z naturalnego środowiska bez obecności dużej liczby ludzi. Mniejszy ruch na szlakach pozwala więc ograniczyć niepotrzebne płoszenie i niepokojenie zwierząt.

Zaćmienie można zobaczyć także poza TPN

Nie trzeba jednak wchodzić na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby zobaczyć zjawisko. Osoby przebywające w Zakopanem mogą wybrać punkt widokowy znajdujący się poza granicami parku. To rozwiązanie pozwoli połączyć obserwację zaćmienia z przestrzeganiem zasad obowiązujących na tatrzańskich szlakach.

TPN wskazuje, że turyści w Zakopanem mogą wybrać miejsca z dobrym widokiem na zachodni horyzont, takie jak Gubałówka, Cyrhla czy Butorowy Wierch. To właśnie w tym kierunku warto patrzeć, ponieważ zaćmione Słońce będzie znajdowało się bardzo nisko nad horyzontem.