Dominika Gwit "spamuje" zdjęciami z wakacji. Tak spędzała czas z pociechą! Jej synek ma już 3 lata

Dominika Gwit zadowolona z wypoczynku nad morzem. "Spamuje" zdjęciami

Słońce, szum fal, szerokie plaże, piękna pogoda i beztroski czas z ukochanym dzieckiem - Dominika Gwit wie, jak korzystać z lata! Aktorka spędza wakacje nad polskim morzem i chętnie dzieli się z fanami kadrami z rodzinnego wypoczynku. Na zdjęciach i nagraniach nie brakuje uśmiechów, pięknych widoków i prawdziwie wakacyjnego klimatu. Humory dopisują, a pogoda również nie zawodzi. Jest ciepło, choć woda w Bałtyku nie rozpieszcza wysokimi temperaturami.

Gwiazda od pierwszych dni urlopu w sieci pokazuje, że ten wyjazd to przede wszystkim czas poświęcony rodzinie. Dominika nie ukrywa, że największą radość sprawiają jej wspólne chwile z synkiem. Są spacery po plaży, są zabawy na piasku - właśnie tak wyglądają ich letnie dni. Aktorka nie potrzebuje egzotycznych kierunków, by naładować baterie. Polski Bałtyk po raz kolejny skradł jej serce.

Zobacz także: Dominika Gwit ujawnia, jak schudła aż 50 kg. Zniszczyła swój organizm. Usłyszała, że jest niepłodna

Gwit promienieje. Co za uśmiech!

Na publikowanych fotografiach trudno nie zauważyć, że Dominika dosłownie promienieje. Szeroki uśmiech nie schodzi z jej twarzy, a w opisach zdjęć aktorka nie kryje zachwytu nad wakacyjną atmosferą. Żartuje nawet z fanami, że być może będzie "spamować wakacjami", bo trudno powstrzymać się od publikowania kolejnych ujęć z tak udanego wyjazdu. Internauci są zachwyceni i nie szczędzą ciepłych słów, życząc aktorce dalszego udanego wypoczynku.

Czy codziennie będę spamować wakacjami ? Być może... - napisała zachwycona Dominika na swoim profilu na Instagramie.

Co na to internauci?

"Spamuj i kompletnie się nie przejmuj! Ja na ten przykład - nie zamierzam! Rozkosznych wakajek!", "Pięknego wypoczynku", "A spamuj Kochana, tyle naszego co oglądanego. W maju trafiłam na sztorm i zimno a co będzie we wrześniu, tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą", "Przeżyjemy" - żartobliwie komentowali wielbiciele Gwit.

Zobacz także: Dominika Gwit w prześwitach! Odsłoniła nogi, ale nie tylko. Takiej jej nie widzieliście

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek-Majdan ma "nowy, zielony azyl". Pokazała, jak teraz wygląda jej taras! Od zeszłego roku sporo się zmieniło

Wyraźnie szczuplejsza Dominika Gwit zadała szyku na premierze. Jak księżniczka!

47