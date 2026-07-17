To ją Bad Bunny zaprosił do La Casity. Influencerka była znana już wcześniej

Rozalia Roszyk zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych. Niedawno pojawiła się w studiu programu "Pytanie na śniadanie", co było bezpośrednim następstwem jej szeroko komentowanej obecności na koncercie Bad Bunny’ego zorganizowanym na warszawskim PGE Narodowym. Wizyta portorykańskiego artysty ściągnęła do Polski ogromne rzesze fanów, w tym osoby podróżujące z Wenezueli, Kolumbii czy Portoryko, by bawić się tuż pod sceną. Na tym spektakularnym występie, często nazywanym muzycznym hitem roku, pojawiło się także wiele znanych polskich twarzy. W rytm latynoskich brzmień bawiły się chociażby Maffashion oraz Anna Lewandowska, która w ostatnim czasie zmaga się z falą krytyki. Jednak to właśnie Rozalia okazała się prawdziwą gwiazdą wieczoru – spodziewająca się dziecka influencerka przyciągnęła wzrok samego muzyka dzięki oryginalnemu transparentowi z żartobliwym tekstem.

Bad Bunny dostrzegł ją w tłumie

Od wielu tygodni influencerka starała się znaleźć sposób na wejście do "La Casity", czyli wydzielonej strefy znajdującej się naprzeciwko głównej sceny. Jej wysiłki przyniosły oczekiwany rezultat. Bad Bunny zauważył w publiczności jej transparent głoszący "Every Casita Needs Mamacita" i zdecydował się osobiście zaprosić kobietę do tego elitarnego sektora. Co więcej, wokalista zamienił z nią kilka słów, co Rozalia zinterpretowała jako sympatyczne "błogosławieństwo" dla swojej nienarodzonej jeszcze córki. Warto jednak zaznaczyć, że początki jej działalności w mediach sięgają znacznie dalej w przeszłość.

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Kobieta, na którą zwrócił uwagę portorykański wokalista, rozpoczynała swoją karierę w modelingu. W 2014 roku udało jej się dotrzeć do finałowej dziesiątki konkursu Miss Polski Nastolatek, a zaledwie rok później została uhonorowana tytułem Miss Dolnego Śląska. Przełomowym momentem był rok 2018, kiedy to znalazła się na okładce magazynu "Playboy". Część osób może ją także pamiętać z ekranów telewizorów, gdzie występowała w roli pogodynki na antenie TVP3 Katowice. W przeszłości portale plotkarskie chętnie rozpisywały się o jej bliskich stosunkach z Mariną Łuczenko-Szczęsną, która pełniła nawet funkcję świadkowej na ślubie Rozalii. Obecnie dawne przyjaciółki nie utrzymują już żadnego kontaktu.

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Życie rodzinne influencerki po koncercie Bad Bunny

W życiu prywatnym Rozalia spełnia się przede wszystkim w roli matki. W 2019 roku powitała na świecie syna o imieniu Aleks, a obecnie wraz ze swoim mężem Maciejem z niecierpliwością oczekują pojawienia się na świecie córki, która otrzymała symboliczne "błogosławieństwo" od latynoskiego gwiazdora.

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