Maciej Orłoś szczerze o swojej emeryturze. "Powinienem mieć wyższą"

Kim jest Maciej Orłoś?

Maciej Henryk Orłoś to polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, aktor i autor książek, urodzony 16 lipca 1960 roku w Warszawie. W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jako aktor wystąpił m.in. w takich filmach jak "Lista Schindlera", "Panny i wdowy" oraz "Wielka wsypa".

Ogólnokrajową popularność przyniosła mu jednak kariera dziennikarska, a zwłaszcza prowadzenie kultowego programu informacyjnego "Teleexpress" w TVP1, którego gospodarzem był najpierw w latach 1991–2016, a następnie ponownie od stycznia 2024 roku. W międzyczasie współpracował z telewizją WP, prowadził autorski kanał w serwisie YouTube oraz popularny podcast "W telegraficznym skrócie".

Jest laureatem czterech prestiżowych nagród Wiktora, w tym Superwiktora za całokształt twórczości, a także Telekamery. Napisał serię książek dla dzieci o przygodach Kubusia oraz poradniki dotyczące sztuki wystąpień publicznych.

Maciej Orłoś był wcześniej trzykrotnie żonaty i ma czwórkę dzieci: synów Rafała, Jakuba, Antoniego oraz córkę Melanię. W wakacje 2025 roku wziął w Warszawie ślub ze swoją partnerką, młodszą o 22 lata dziennikarką Pauliną Koziejowską.

MELLINA - Orłoś FB1

Emerytury gwiazd - brutalne słowa Macieja Orłosia

Gwiazdy coraz częściej mówią o swoich emeryturach. Artur Barciś nie ukrywa, że choć lubi pracować, jego świadczenie nie jest za wysokie. Inne gwiazdy również często mówią o tym, jak to wygląda u nich. Oficjalnie ze świadczenia emerytalnego korzysta już również Maciej Orłoś. W Plejadzie wyznał, że u niego sytuacja jest prosta, choć nie za dobra.

- Moja emerytura nie jest tragicznie niska. Mam nawet wyższą, niż myślałem, że będę miał. Może dlatego, że te składki, które odprowadzałem, nie były wcale takie najmniejsze. Jednak przez te wszystkie lata uważam, że powinienem mieć wyższą - powiedział Orłoś.

Zaznaczył tak samo jak Barciś - ciągle pracuje, ponieważ lubi swoją pracę. Póki może, zamierza to robić.