Orłoś i Koziejowska wzięli sekretny ślub? Po cichu powiedzieli sobie „tak” na Mauritiusie! Zdradził ich jeden szczegół

Paulina i Maciej od początku wzbudzali ogromne emocje w mediach. 22 lata różnicy wieku, rozpoznawalność Orłosia jako dziennikarza i charyzma Koziejowskiej sprawiły, że ich związek był komentowany na każdym kroku. Oni sami jednak od początku powtarzali, że najważniejsze jest uczucie, a nie to, co mówi otoczenie. – Najważniejsze jest to, co jest w naszych głowach – powtarzał Orłoś, a Paulina przyznawała, że krytyka jedynie cementuje ich relację.

Od pierwszego spotkania do wspólnej podróży... przez życie

Ich historia przypomina scenariusz filmu. Spotkali się na evencie w Warszawie, a od pierwszego spojrzenia wiedzieli, że coś ich do siebie przyciąga. – Zatkało mnie. Stałem jak wryty – wspominał Orłoś początki znajomości. Szybko pojawiły się wspólne projekty, podcast i codzienne życie ramię w ramię. Nie brakowało podróży i wspólnych zdjęć, a ich fani krok po kroku obserwowali rozwój tej relacji.

Romantyczne zaręczyny w Londynie

Oświadczyny rodem z komedii romantycznej miały miejsce w Londynie, tuż przed sylwestrem 2024/2025. Pierścionek błyszczał na Instagramie, ale szczegóły Paulina zachowała dla siebie. – Resztę zostawię już dla siebie – mówiła z tajemniczym uśmiechem. Jeszcze w styczniu, w „Dzień dobry TVN”, żartowali, że ślub będzie „jutro” – i niewiele się pomylili.

Sekretny ślub Orłosia i Koziejowskiej na Mauritiusie?

Teraz wygląda na to, że zakochani poszli o krok dalej i powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w otoczeniu palm i turkusowego oceanu. Nie było kamer, fleszy i tłumów gości, ale za to ciepło, romantycznie i po ich myśli. Obrączki, które tak wyraźnie widać na nagraniu, stały się dowodem, że Koziejowska i Orłoś zaczęli nowy etap w życiu jako mąż i żona.

Choć nie było medialnego zamieszania i czerwonego dywanu, ich ślub wywołał w Polsce ogromną sensację. W końcu to jedno z najgorętszych show-biznesowych połączeń ostatnich lat. Teraz, już jako małżeństwo, Paulina i Maciej otwierają nowy rozdział. A patrząc na to, jak konsekwentnie budują swoją relację mimo plotek i kontrowersji, można się spodziewać, że jeszcze nieraz zaskoczą swoich fanów.

Jeśli do tej pory przyciągali uwagę, to teraz z pewnością będą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. A fani mogą być pewni – o tej dwójce i ich ślubie jeszcze długo będzie głośno.

