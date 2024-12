Orłoś zaręczony z młodziutką dziennikarką! Koziejowska pokazała pierścionek

Co to był za występ!

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska zaręczyli się!

"Tak, tak, to się wydarzyło w tym roku. Dziękujemy 2024. Żegnamy Cię z łezką wzruszenia i z nadzieją i marzeniami patrzymy w stronę 2025" - napisała Paulina Koziejowska na Instagramie pod zdjęciem, które zelektryzowało fanów - oto ona i Maciej Orłoś pozują tuż po zaręczynach! Widzimy piękny pierścionek na jej palcu i szeroki uśmiech na twarzy.

Pierwsze informacje o związku Macieja Orłosia i o 22 lata młodszej dziennikarki, Pauliny Koziejowskiej, trafiły do mediów na przełomie 2021 i 2022 roku, a oficjalnie potwierdzić je postanowili w kwietniu 2022 roku. Od razu zaczęli bywać na salonach, udzielać wywiadów i dostarczać mediom wspólnych fotek za pomocą social mediów. Związek zaowocował nawet wspólny podcastem. Obecnie, na przekór hejterom którzy krytykują ich za różnicę wieku, postanowili wkroczyć z relacją na kolejny etap. Z posta Pauliny wynika, że Maciej Orłoś poprosił Paulinę o rękę tuż przed sylwestrowym wieczorem. Super Express gratuluje!

Związek Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia

W wywiadzie dla Dzień Dobry TVN w 2022 roku Maciej Orłoś zdradził, że Paulina już przy pierwszym spotkaniu zrobiła na nim piorunujące wrażenie.

- To było piorunujące wrażenie. Kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy, po prostu aż mnie zatkało. Stanąłem jak wryty i nie mogłem oderwać wzroku. To było w centrum Warszawy, na evencie. No i tak to się zaczęło - wspominał Orłoś w rozmowie z Mateuszem Hładkim.

O różnicy wieku, budzącej kontrowersje, Orłoś mówił z kolei:

To wszystko siedzi w głowie. Najważniejsze jest to, co jest w naszych głowach. Na co dzień nie myślę o tym w kategoriach różnicy wieku.

