Paulina Koziejowska zachwyca się formą Macieja Orłosia na rajskich wakacjach

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska co dzień dużo pracują, więc co kilka miesięcy starają się wyrwać z Polski choć na kilka dni. Ostatnio zakochani szaleli w Grecji. Tym razem wyjechali razem na Teneryfę. - Oboje uwielbiamy zwiedzanie. Ja planuję wycieczki bardzo szczegółowo: co zobaczymy, którymi uliczkami trzeba przejść, co i gdzie zjeść. Wszystko po to, żeby po powrocie nie żałować, że czegoś się nie zobaczyło - opowiada nam Paulina.

Tak Orłoś i Koziejowska wypoczywają na Teneryfie

Na wypoczynek na hiszpańskiej wyspie przeznaczyli tydzień. I choć to prezenterka planuje ich aktywności, okazuje się, że to ona znacznie bardziej lubi leniuchowanie na plaży. - Opalanie się to zdecydowanie bardziej moja domena. Maciej bardziej aktywnie spędza czas, pływając w oceanie lub basenie. Podziwiam go za jego energię, bo jeszcze wieczorem ma siłę, żeby pójść ze mną na siłownię, z której oczywiście nie rezygnuję na wakacjach. Ostatnio razem trenujemy - zachwala swojego ukochanego. - No i oczywiście w Hiszpanii intensywniej uczę Maćka języka hiszpańskiego, w którym już trochę się porozumiewa - dodaje.

NIE PRZEGAP: Tak Maciej Orłoś rozpieszcza Paulinkę! Czułość w każdym geście. Młodzi panowie powinni się uczyć od gwiazdora "Teleexpressu!

Hiszpania słynie z owoców morza takich jak krewetki, ostrygi czy kalmary, które są afrodyzjakami, rozpalającymi zmysły kochanków. Paulina i Maciej sobie ich nie szczędzą. - Ale w Warszawie też się nimi zajadamy. Nieskromnie powiem, że świetnie je przyrządzam - chwali się Koziejowska.

Maciej Orłoś to prawdziwy szczęściarz.

Zobaczcie w naszej galerii gorące zdjęcia z hiszpańskich wakacji Macieja Orłosia i jego młodej partnerki.

Maciej Orłoś będzie mieć program w telewizji. Konkurencja dla Wojewódzkiego? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.