Tadeusz Rydzyk apelował do Donalda Tuska. Odpowiedział... Maciej Orłoś

Maciej Orłoś przed 2015 rokiem był wielką gwiazdą TVP. W telewizji publicznej Jacka Kurskiego nie było dla niego miejsca. Wrócił na Woronicza dopiero po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. O ile lata 2015-2023 dla Macieja Orłosia nie były łatwe, o tyle dla ojca Tadeusza Rydzyka był to złoty czas. Teraz sytuacja jest diametralnie inna. Niedawno nawet dyrektor Radia Maryja zwrócił się ze specjalnym apelem do Donalda Tuska. - Panie premierze, nawiązując do częstej narracji pana i pana grupy politycznej o "imperium ojca Rydzyka", o rzekomym dawaniu mojej osobie ogromnych pieniędzy przez poprzedni rząd. Panie premierze! To jest wprowadzanie w błąd słuchających pana - pieklił się Tadeusz Rydzyk. Niespodziewanie do słów zakonnika odniósł się Maciej Orłoś. Zrobiła się awantura!

Maciej Orłoś zbeształ Tadeusza Rydzyka. Wskazał trzy punkty

Prezenter zbeształ Tadeusza Rydzyka publicznie w swoim programie "WTS". Maciej Orłoś podzielił swoją wypowiedź na trzy punkty. To były potężne grzmoty! My cytujemy tylko fragmenty. - Po pierwsze, może nie chodzi o dawanie pieniędzy wprost panu Rydzykowi, ale jego fundacji "Lux Veritatis". O tym możemy mówić już jak najbardziej - zaznaczył gwiazdor TVP. Dalej Maciej Orłoś wcale się nie hamował. - Ktoś, kto kłamie od lat w celu pozyskania korzyści finansowych od pewnej grupy politycznej, zarzuca innym kłamstwo. Obrona przez atak to mało powiedziane. To raczej to słynne powiedzenie o diable, który się przebrał za księdza i do mszy dzwoni - ocenił. Dziennikarz zaatakował też zakonnika za relacje z politykami. - Po trzecie, świat nie widział tak bezczelnego bratania się z politykami prawicy, jak to się działo przez lata na włościach ojca Rydzyka. Te wspólne tańce z całym rządem PiS-u, te czołobitne wypowiedzi polityków typu: Ziobro, Duda czy Czarnek - wskazał Maciej Orłoś.

