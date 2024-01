Anna Dymna zarobiła grosze za CAŁY FILM! To wstyd, jak ją potraktowali na planie. "Nic to nie umie"

Maciej Orłoś powrócił do programu "Teleexpress", który w nowej odsłonie zadebiutował w czwartek, 4 stycznia 2024 roku. Wszyscy z zapartym tchem czekali, jaka będzie teraz formuła produkcji i czy będzie ona mocno odstawać od tej, jaką mieliśmy okazję oglądać przez ostatnie osiem lat. Nowa władza jako jeden z pierwszych celów wyznaczyła sobie bowiem zmiany w mediach publicznych. Czy przesunięto "wajchę" na drugą stronę, czy może jest bardziej obiektywnie? W sieci ludzie podzielili się na dwa obozy: jedni twierdzą, że "Teleexpress" jest teraz porządny i wrócił do dawnych czasów świetności, a inni przeczą tej teorii, podając, że przekaz jest jednostronny i z góry ukierunkowany na "środowiska lewicowe". Co myślą Czytelnicy "Super Expressu"? Postanowiliśmy ich o to zapytać na naszym Facebooku. Zdecydowana większość komentarzy pokazuje, że widzowie nie mają wątpliwości.

Fala komentarzy po tym, jak Maciej Orłoś wrócił do "Teleexpressu". Nie ma litości! "Stare dziady powracały"

Jak czytamy w komentarzach pod grafiką z Maciejem Orłosiem i "Teleexpressem" na Facebooku "Super Expressu", ludzie są zachwyceni powrotem starej formuły programu. Zdecydowana większość komentarzy jest pozytywna, podobnie jak liczba reakcji pod postem. Spośród ponad 1600 reakcji, aż 1300 to polubienia i serduszka, a niecałe 250 to zezłoszczone minki. Do tego jeszcze 65 śmiejących się buziek.

- Super. (...) Jest i będzie świetnie. (...) Maciej Orłoś jest najlepszy - takie komentarze przeważają. Ale są też takie, w których ludzie nie mają litości. - Stare dziady powracały, powinno dać się młodym szansę rozwoju. (...) Jak na Białorusi. (...) - czytamy.

A jakie jest Wasze zdanie? Zagłosujcie w naszej poniższej sondzie.

