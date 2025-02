Ślub Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej już jutro?! Narzeczeni wygadali się w studiu TVN

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska związek, zaręczyny

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska bez wątpienia tworzą i jedną z najciekawszych, i jedną z najbardziej zgranych par w polskim światku celebryckim. Oboje są po przejściach (prezenter TVP trzy razy się rozwodził i ma czworo dzieci, a jego partnerka związana była m.in. z Jackiem Borkowskim), co być może jeszcze bardziej ich scala. Pierwsze wiadomości o związku Macieja Orłosia i młodszej o 22 lata dziennikarki pojawiły się pod koniec 2021 roku. Relacja rozwijała się w szybkim tempie. Wspólne filmiki wrzucane do sieci, wakacje, piękne wyznania... Zresztą sam początek znajomości był bardzo efektowny. - To było piorunujące wrażenie. Kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy, po prostu aż mnie zatkało. Stanąłem jak wryty i nie mogłem oderwać wzroku. To było w centrum Warszawy, na evencie. No i tak to się zaczęło - wspominał prezenter TVP w rozmowie z "Dzień dobry TVN" w 2022 roku. Mimo to nie brakowało osób, które uważały, że związek Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej się rozpadnie. A tymczasem nie tylko się nie rozpadł, ale wszedł na wyższy poziom. W ostatniego sylwestra dziennikarz oświadczył się Paulinie, a ta dumnie pokazywała pierścionek zaręczynowy.

Kiedy ślub Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej? "Tak, krótko mówiąc, jutro"

Jak się powiedziało "A", to trzeba też powiedzieć "B". Kiedy zatem możemy spodziewać się ślubu Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej? W najnowsze rozmowie w studiu TVN zakochani się trochę wygadali!

Żadnego czasu w życiu nie należy przeciągać, bo będzie to przechodzone. Tak jak mówiłam o wspólnych celach, mamy wspólne cele, chcemy być mężem i żoną. Po co przeciągać ten okres narzeczeństwa?

pytała retorycznie dziennikarka w "Dzień dobry TVN". Po chwili do głosu doszedł Maciej Orłoś, który wypalił, że ślub będzie... jutro.

Tak, krótko mówiąc, jutro

- powiedział żartobliwie. Niezły z niego dowcipniś. Żarty żartami, ale wygląda na to, że ten ślub odbędzie się już niedługo.

