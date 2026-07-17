Julia Dybowska wygląda CORAZ gorzej?! Ostatnio pokazała… co je

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-17 13:32

Julia Dybowska została już dawno okrzyknięta "Polską Barbie". Nie tylko przez swój ogólny wygląd, ale głównie przez niezwykle szczupłą sylwetkę. Fani z każdym zdjęciem coraz bardziej niepokoją się o jej zdrowie. Postanowiła pokazać, że coś naprawdę je

Kim jest Julia Dybowska? 

Julia Dybowska to polska fotomodelka i influencerka o międzynarodowej rozpoznawalności, która słynie z wystawnego życia w stolicy Wielkiej Brytanii. Urodzona w kwietniu 1990 roku celebrytka pierwsze kroki stawiała w modelingu (promując m.in. Gdańsk), jednak prawdziwy medialny rozgłos przyniósł jej dopiero głośny związek ze starszym o trzy dekady miliarderem z Teheranu, Robertem Tchenguizem. Ogromne emocje wzbudził zwłaszcza ich nietypowy układ mieszkaniowy – para zamieszkała w londyńskiej rezydencji, podczas gdy jedno z pięter tej samej kamienicy zajmowała wciąż żona biznesmena.

Caroline Derpienski wróciła do luksusowego życia i swojego byłego. Takim autem się teraz wozi!

Fani od dawna niepokoją się o Julię Dybowską 

Julia Dybowska od dawna wzbudza w mediach społecznościowych kontrowersje. Nie przez swoje zachowanie, a sylwetkę. Regularnie wrzuca fotografie, na których widać jej niezwykle szczupłą figurę. Momentami wyraźnie widać kości. Chociaż pod zdjęciami nie brakuje komplementów wychwalających Julię, wiele osób niepokoi się o jej wygląd. Zastanawiają się, czy dziewczyna nie potrzebuje pilnej pomocy i interwencji. Julia nigdy nikomu nie odpowiada w komentarzach, nie reaguje też na zaczepki ludzi w mediach społecznościowych. 

Czy Julia Dybowska cokolwiek je?

Media społecznościowe Julii Dybowskiej to głównie jej wygibasy na plaży. Często eksponuje swoją niezwykle szczupłą sylwetkę, szczególnie w rajskich kurortach. Czasami jednak wychodzi  ze znajomymi. Wtedy zazwyczaj pokazuje też posiłki, które ma spożywać. Są to nie tylko owoce morza, ale również sałatki i makarony. Często towarzyszą im napoje (być może nawet procentowe). Julia Dybowska jednak nigdy na tych rolkach czy zdjęciach wprost nie konsumuje te rzeczy.

Jedno jest pewne, z ujęcia na ujęcie Julia wygląda coraz bardziej niepokojąco

Julia Dybowska w letnich stylizacjach. O niepokoju fanów związanym z jej sylwetką przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 33
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Julia Dybowska