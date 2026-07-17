Julia Dybowska wygląda CORAZ gorzej?! Ostatnio pokazała… co je

Kim jest Julia Dybowska?

Julia Dybowska to polska fotomodelka i influencerka o międzynarodowej rozpoznawalności, która słynie z wystawnego życia w stolicy Wielkiej Brytanii. Urodzona w kwietniu 1990 roku celebrytka pierwsze kroki stawiała w modelingu (promując m.in. Gdańsk), jednak prawdziwy medialny rozgłos przyniósł jej dopiero głośny związek ze starszym o trzy dekady miliarderem z Teheranu, Robertem Tchenguizem. Ogromne emocje wzbudził zwłaszcza ich nietypowy układ mieszkaniowy – para zamieszkała w londyńskiej rezydencji, podczas gdy jedno z pięter tej samej kamienicy zajmowała wciąż żona biznesmena.

Caroline Derpienski wróciła do luksusowego życia i swojego byłego. Takim autem się teraz wozi!

Fani od dawna niepokoją się o Julię Dybowską

Julia Dybowska od dawna wzbudza w mediach społecznościowych kontrowersje. Nie przez swoje zachowanie, a sylwetkę. Regularnie wrzuca fotografie, na których widać jej niezwykle szczupłą figurę. Momentami wyraźnie widać kości. Chociaż pod zdjęciami nie brakuje komplementów wychwalających Julię, wiele osób niepokoi się o jej wygląd. Zastanawiają się, czy dziewczyna nie potrzebuje pilnej pomocy i interwencji. Julia nigdy nikomu nie odpowiada w komentarzach, nie reaguje też na zaczepki ludzi w mediach społecznościowych.

Czy Julia Dybowska cokolwiek je?

Media społecznościowe Julii Dybowskiej to głównie jej wygibasy na plaży. Często eksponuje swoją niezwykle szczupłą sylwetkę, szczególnie w rajskich kurortach. Czasami jednak wychodzi ze znajomymi. Wtedy zazwyczaj pokazuje też posiłki, które ma spożywać. Są to nie tylko owoce morza, ale również sałatki i makarony. Często towarzyszą im napoje (być może nawet procentowe). Julia Dybowska jednak nigdy na tych rolkach czy zdjęciach wprost nie konsumuje te rzeczy.

Jedno jest pewne, z ujęcia na ujęcie Julia wygląda coraz bardziej niepokojąco