To koniec Żurnalisty w "Tańcu z Gwiazdami"? "Super Express" sprawdza doniesienia

Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco. Choć Polsat wciąż nie zaprezentował oficjalnie wszystkich uczestników podczas prezentacji jesiennej ramówki, nazwiska kolejnych gwiazd od tygodni pojawiają się w mediach.

Na parkiecie mają pojawić się m.in. Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk, Helena Englert, Izabela Kuna, Dominik Rupiński, Matteo Brunetti, Kaeyra, Monika Borzym, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Gumulec czy Jasper Sołtysiewicz. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie obyło się bez niespodziewanych zmian tuż przed startem programu. Po wcześniejszej rezygnacji Andrzeja Rosiewicza pojawiły się kolejne informacje o zmianach w obsadzie. Tym razem dotyczą one Żurnalisty.

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Żurnalista wypada z "Tańca z Gwiazdami"? Produkcja zabrała głos

Według medialnych doniesień Żurnalista miał początkowo znaleźć się w gronie uczestników 19. edycji tanecznego show Polsatu. Jak podaje pudelek.pl ostatecznie jednak miał zrezygnować z udziału jeszcze przed rozpoczęciem intensywnych przygotowań. Jak podają media, powodem miały być problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne, wymagające treningi. W jego miejsce produkcja miała zaprosić aktora Dominika Smaruja.

"Super Express" postanowił zweryfikować te informacje u źródła. Skontaktowaliśmy się z osobą pracującą przy produkcji programu i zapytaliśmy, czy rzeczywiście Żurnalista wycofał się z udziału oraz czy jego miejsce zajął Dominik Smaruj. Odpowiedź była bardzo krótka.

Nie wiem - przeczytaliśmy w wiadomości otrzymanej od osoby pracującej przy produkcji.

To jednak nie koniec naszych ustaleń. Redakcja "Super Expressu" wysłała również pytania bezpośrednio do Żurnalisty z prośbą o komentarz w sprawie jego rzekomego udziału oraz rezygnacji z programu.

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Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Brak jednoznacznego stanowiska sprawia, że wokół obsady programu nadal pozostaje wiele znaków zapytania. Produkcja konsekwentnie nie ostatecznej listy uczestników, a kolejne nazwiska poznajemy jedynie dzięki nieoficjalnym przeciekom.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza zmiana, o której mówi się w kontekście nowej edycji programu. Niedawno z udziału zrezygnował również Andrzej Rosiewicz. W jego przypadku informacje o wycofaniu zostały potwierdzone, dlatego doniesienia o kolejnej zmianie szybko rozgrzały fanów tanecznego show.

Jeżeli informacje o Żurnaliście okażą się prawdziwe, oznaczałoby to, że produkcja musiała błyskawicznie znaleźć zastępstwo, aby nie opóźniać przygotowań do programu. Dominik Smaruj byłby jednym z ostatnich uczestników dołączających do obsady przed startem treningów.

Będziecie oglądać nadchodzącą edycję "Tańca z Gwiazdami"?

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