TYLKO U NAS! Potwierdzamy kolejne nazwiska w "Tańcu z Gwiazdami". Wśród nich piękność, facet z 18 zarzutami i 82-latek

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Kuna, Mandaryna, Rosiewicz, Kayera i... Żurnalista

Kto wystąpi w nowym sezonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"? Izabela Kuna, Andrzej Rosiewicz, Helena Englert, Marta Wiśniewska (Mandaryna), Kayera i Żurnalista - te nazwiska udało się potwierdzić "Super Expressowi". Co za ekipa!

Andrzej Rosiewicz ma 82 lata, ale wciąż występuje na scenie i tryska wigorem. Jest też niezłym tancerze, co nie raz pokazał podczas licznych występów. Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, również budzi emocje za sprawą swoich umiejętności - wszak była żona Michała Wiśniewskiego jest tancerką i nauczycielką tańca... ale ponoć tylko nowoczesnego, więc nie szkodzi.

Helena Englert to gorące nazwisko, ale też budzi kontrowersje - głównie za sprawą przebiegu swojej "kariery". Do tej pory wydała co prawda ledwie 3 piosenki, ale Jan Englert i Beata Ścibakówna jako rodzice to też nie lada osiągnięcie.

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Kayera ma znacznie więcej piosenek na koncie, ale starszym widzom Polsatu może nie być znana, bo to gwiazda młodzieży. Z drugiej strony jednak Bagi czy Natsu pokazali, że to nie stanowi zupełnie problemu jeśli chodzi o zdobywanie sympatii i głosów. Największą bodaj gwiazdą którą udało nam się potwierdzić jest Iza Kuna - aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna z ogromnym dorobkiem i autorka popularnych książek.

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Żurnalista miał 18 zarzutów, a teraz będzie tańcował w Polsacie

Stawkę potwierdzonych przez "Super Express" nazwisk zamyka, nie wiedzieć czemu, Żurnalista - czyli słynny podcaster Dawid Swakowski, znany również z niepłacenia swoich długów. W 2022 r. Jakub Wątor na łamach portalu Spider’s Web+ opisał liczne długi i zobowiązania Żurnalisty. W toruńskim Sądzie Rejonowym odpowiadał na aż 18 zarzutów, były też sprawy cywilne opiewające w sumie na blisko pół miliona złotych. Zobowiązał się oddać część pieniędzy, w efekcie czego postępowania warunkowo umorzono na dwa lata próby. Do dziś jednak zgłaszają się ludzie których miał oszukać na różne kwoty.

Wśród nazwisk, których nie potwierdzono do tej pory, pojawia się też między innymi Kuba Szmajkowski, który miałby zatańczyć z mężczyzną, Tomasz Adamek. Według naszych informacji na liście zainteresowań stacji byli też Jessica Mercedes i Paweł Małaszyński, nie udało się jednak ich zakontraktować.

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