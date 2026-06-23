Ewa Kasprzyk wylatuje z "Tańca z Gwiazdami? Miszczak chce na jej miejsce wielką gwiazdę kina!

Edward Miszczak szykuje zmiany w jury "Tańca z Gwiazdami"

Edward Miszczak (71 l.) wychodzi z założenia, że nic tak nie urozmaica programu jak nowe twarze. Tym razem jednak ciekawi uczestnicy mu nie wystarczą. Dowiedzieliśmy się, że dyrektor programowy Polsatu zdecydował, że nadeszła najlepsza pora na odświeżenie składu jurorskiego. - Obecny w jego opinii się wypalił i stał się przewidywalny w swoich interakcjach. Edwardowi zamarzyła się nowa dynamika, tym bardziej, że od jakiegoś czasu widzowie w licznych komentarzach w sieci też dawali temu wyraz. A on bardzo ceni sobie opinie fanów programu. Apelów i próśb by zmienić skład jury, było w ostatnim czasie naprawdę bardzo wiele - opowiada nam osoba ze stacji.

Agata Kulesza zastąpi Ewę Kasprzyk? "Trwają rozmowy"

Według naszych informacji, Edward Miszczak najchętniej jako nową jurorkę widziałby Agatę Kuleszę (55 l.). Zwyciężczyni XIII edycji "Tańca z Gwiazdami" sprawdziła się w tej roli gościnnie w jednym z odcinków ostatniej odsłony show.

- Ludzie ją kochają i bardzo dobrze ją przyjęli. W swoich opiniach była nie tylko bardzo empatyczna i ciepła, ale przy tym wszystkim starała się też przemycić jakąś profesjonalną refleksję. To klasa sama w sobie. Nie wprowadzała chaosu jak Ewa Kasprzyk, wręcz przeciwnie. Koiła tym, co mówiła. Dla Edwarda to najlepsza kandydatura i łatwo nie odpuści, by ją zatrudnić. On póki co o nikim innym nie chce słyszeć, choć producent przygotowuje alternatywne nazwiska

- tłumaczy nasz informator.

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Ewa Kasprzyk opuści jury "Tańca z Gwiazdami"?

Wygląda na to, że Ewa Kasprzyk nie próżnuje, bo na brak innych zobowiązań narzekać nie może. Aktorka od niedawna ma zakontraktowany w Katowicach na 27 września wyprodukowany przez siebie spektakl, a ten dzień wypada właśnie w niedzielę, czyli wtedy, kiedy Polsat emituje "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Mowa o sztuce "Berek, czyli upiór w moherze". Zresztą już kilkukrotnie znikała zza stołu z powodu innych zobowiązań i była zastępowana różnymi gwiazdami. Niestety gdy do niej zadzwoniliśmy, nie chciała rozmawiać.

Wiadomo już, że nowy juror będzie oceniał pląsy m.in. Heleny Englert (26 l.), Mandaryny (48 l.) czy Andrzeja Rosiewicza (82 l.). Nieoficjalnie plotkuje się też o udziale Izabeli Kuny (56 l.) i Tomasza Adamka (50 l.).

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