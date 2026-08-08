Powstanie film o Magdzie Gessler. Gwiazda TVN zdradza nam, kto ją zagra

Film o życiu Magdy Gessler coraz bliżej? Restauratorka nie zaprzecza
Plotki o tym, że powstanie film o życiu Magdy Gessler, pierwszy raz pojawiły się pięć lat temu, kiedy ukazała się książka autobiograficzna gwiazdy. Została ona zakończona w taki sposób, który mógłby doczekać się kontynuacji. Jak udało nam się dowiedzieć, królowa TVN-u rozważa drugą część zapisków z życia.
Myślałam o tym i myślę dalej i ktoś inny też myśli. Zobaczymy, co z tego będzie
- powiedziała Magda Gessler w rozmowie z "Super Expressem".
Do naszej redakcji dotarły informacje, że na podstawie dwóch części ma zostać nakręcony film o popularnej restauratorce. Zapytaliśmy Gessler, czy to prawda.
Wszystko w swoim czasie. Dzieje się
- odpowiedziała tajemniczo.
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Kto mógłby odtworzyć postać Magdy Gessler na dużym ekranie?
Nikt. Będę sama siebie grała
- zapewnia.
Kariera Magdy Gessler. Od "Kuchennych rewolucji" do największej gwiazdy kulinarnej TVN
Film o życiu Gessler gwarantowałby wielkie emocje, zarówno pod względem życia zawodowego restauratorki, jak i prywatnego. Magda jest bowiem niezwykle barwną postacią, która od samego początku obecności w telewizji budzi ogromne zainteresowanie. Kiedy w 2010 roku została gospodynią hitowego programu "Kuchenne rewolucje", Polacy ją pokochali, a format cieszył się ogromną oglądalnością.
Nie trzeba było długo czekać na kolejne produkcje z jej udziałem. W następnych latach była gwiazdą m.in. "MasterChefa", "Magda gotuje internet", "MasterChef Junior", "MasterChef Nastolatki", "Podróży Magdy Gessler", "Odkryć Magdy Gessler" czy "Świąt z Gesslerami".
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Życie prywatne Magdy Gessler gotowym scenariuszem na film
Magda Gessler jest niekwestionowanym autorytetem kulinarnym, ma również barwne życie osobiste. Widzowie z wypiekami na twarzy śledziliby każdy szczegół tej biografii. W filmie musiałyby pojawić się archiwalne materiały z życia uczuciowego Gessler. W końcu była dwukrotnie zamężna.
Pierwszą miłością gwiazdy był Volkhart Müller, niemiecki dziennikarz, z którym doczekała się syna Tadeusza. Drugim mężem był Piotr Gessler. Z tej miłości narodziła się Lara. Od kilkunastu lat życiowym partnerem gwiazdy jest lekarz Waldemar Kozerawski.
Jedno jest pewne – film o tak barwnej i niejednoznacznej postaci nie byłby zwykłym seansem, ale kinowym wydarzeniem roku.