Magda Gessler pokonała koleżanki z branży! Prowadząca "Kuchenne rewolucje" na szczycie listy

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-29 11:55

Magda Gessler (73 l.) od lat pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w polskich mediach. Gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" i jurorka w "MasterChefie" wygrała najnowsze zestawienie najcenniejszych marek kobiecych.

Popularność znanych osób da się określić za pomocą wielu różnych wskaźników. W przypadku telewizyjnej ekspertki kulinarnej w grę wchodzą nie tylko tłumnie odwiedzane restauracje, ale również wysoka oglądalność programów z jej udziałem oraz imponująca grupa lojalnych fanów. Kultowe wypowiedzi jurorki na stałe weszły do potocznego języka internetowego. Teraz Magda Gessler świętuje kolejny sukces za sprawą niedawno opublikowanego zestawienia w kwestii osobistych marek celebrytek.

Magda Gessler najcenniejszą kobiecą marką w show-biznesie

Najnowsze zestawienie stworzone przez Instytut Monitorowania Mediów i magazyn "Forbes Women" rzuca światło na rynkową pozycję znanych Polek. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" zajęła pierwsze miejsce w kategorii obejmującej media, sztukę oraz kulturę. Zgromadzone dane wskazują, że szacowany zasięg brutto jej marki wynosi ponad 870 milionów złotych. W ten sposób Magda Gessler zdystansowała wiele innych popularnych kobiet ze świata rodzimego show-biznesu.

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Za plecami zwyciężczyni uplasowała się aktorka i prezenterka Katarzyna Cichopek, natomiast trzecią lokatę przypisano noblistce Oldze Tokarczuk. Zestawienie uwzględnia również nazwiska Małgorzaty Rozenek-Majdan, Martyny Wojciechowskiej oraz Agnieszki Kaczorowskiej. Siódma pozycja przypadła innej gwieździe polskiej kuchni, Ewie Wachowicz, która wyprzedziła bezpośrednio byłą pierwszą damę Jolantę Kwaśniewską. Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM Tomasz Lubieniecki zauważył, że kluczem do sukcesu Gessler jest wieloletnia konsekwencja w budowaniu wizerunku. Ekspert docenił również jej dużą aktywność w przestrzeni wirtualnej i ciągłą chęć kontaktu z publicznością za pomocą platform społecznościowych.

"Magda Gessler od lat pokazuje, że siłę marki osobistej można skutecznie budować poprzez konsekwencję - ten sam program od trzydziestu kilku sezonów pozostaje głównym punktem odniesienia dla jej medialności, a mimo to co roku potrafi wywołać nową falę zainteresowania. Widać to także w mediach społecznościowych - Instagram, prowadzony regularnie i przy dużej liczbie publikacji, pozostaje jej najsilniejszym kanałem pod względem zaangażowania, podczas gdy TikTok pokazuje zupełnie inny mechanizm: dziewięć postów i łącznie blisko 90,5 tysiąca interakcji dowodzi, że na tej platformie o sile profilu decyduje trafność treści, nie jej częstotliwość" - czytamy.

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Główna bohaterka publikacji postanowiła odnieść się do imponującego wyniku bezpośrednio na swoich kanałach w internecie. Magda Gessler zamieściła krótki wpis z wyrazami wdzięczności za ogromne uznanie. Zwyciężczyni zestawienia nie ukrywa swoich emocji po zapoznaniu się z rynkowym raportem: podkreśliła jednak stanowczo, że zdobywanie najwyższych lokat nie jest dla niej najważniejsze.

"Nie gonię za pierwszymi miejscami. Idę za sercem. A ono, jak widać, zna drogę lepiej ode mnie :)))))) Dziękuję" - czytamy i gratulujemy.

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Magda Gessler