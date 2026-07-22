Tak gwiazdy wyglądają bez miliona doczepów. Steczkowska nie do rozpoznania. A zobaczcie Kayah i Liszowską. Dużo zdjęć!

W latach 90. wokalistki polskiej sceny stawiały na naturalność. Edyta Górniak olśniewała urodą i skromnością, Anita Lipnicka wychodziła na scenę praktycznie bez makijażu, a Kasia Kowalska czy Kasia Nosowska zamiast się stroić, wolały skupiać się na przekazie swoich mrocznych czasem, rockowych piosenek. Dziś scena uwielbia, kiedy dzieje się na niej dużo. Wokalistki stawiają nie tylko na show i coraz to oryginalniejsze, często więcej odsłaniające niż zasłaniające stroje, mocne makijaże, długie gęste rzęsy, ale - co najważniejsze - jeszcze bardziej gęste włosy, które zwyczajne kobiety mogą jedynie wpędzać w kompleksy. Niestety, scena i kamera kochają objętość.

I tak oto coraz więcej artystek sięga po doczepiane włosy, a nawet po peruki. Te drugie bywają po prostu wygodą. Zamiast czesać godzinami swoje loki, łatwiej jest założyć dopasowaną wcześniej perukę i zachwycać na scenie metamorfozą. Niestety, to po prostu widać. A efekty czasami bywają kuriozalne, co także można zobaczyć w naszej galerii.

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Które gwiazdy noszą peruki?

Zdarza się też że wokalistki noszą peruki na co dzień - może nie do sklepu, ale na spotkania z fanami czy wizyty w telewizji. Na szczęście na Instagramie pokazują nam swoje prawdziwe oblicza. Na wakacjach swoje nadprogramowe kilogramy loków zdejmuje nawet Magda Gessler. Za kulisami koncertów widzimy także, jak takie wokalistki jak Kayah czy Cleo zmierzają do auta już bez peruki. I wciąż wyglądają świetnie.

Triki związane ze zmianą długości włosów regularnie stosuje też Edyta Górniak. Podczas ostatniego festiwalu w Sopocie najpierw wyszła na scenę w fryzurze sięgającej jej do ramion. Kilka chwil później wykonała przebój "My cyganie" w falach sięgających jej niemal do połowy pleców.

Magda Gessler wreszcie się przyznała. Ile włosów doczepia?

Do doczepiania włosów bez problemu przyznała się jakiś czas temu Magda Gessler. Ale, jak twierdzi, doczepia ich tylko odrobinę.

Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy, kiedy występuję, mam założone dziesięć doczepów. To są zagęszczone włosy

– opowiedziała szczerze Magda Gessler w programie "Autentyczni". - Mój naturalny kolor jest taki sam. Może trochę jest siwych. Jest. Ale dajemy radę – mrugnęła okiem.

Metamorfoza Justyny Steczkowskiej

Ostatnio sporo zamieszania wywołała metamorfoza Justyny Steczkowskiej, która pokazała, jak w jednym z salonów fryzjerskich doczepia sobie grube pasma długich włosów. No ale, czy ktoś kiedyś wierzył w naturalność artystki?

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Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają bez doczepów i wielkich peruk takie gwiazdy jak Kayah, Cleo, Małgorzata Rozenek-Majdan, Monika Jarosińska czy Agnieszka Hyży. W niektórych przypadkach będziecie naprawdę zaskoczeni.

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