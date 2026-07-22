Polskie influencerki dostały własny serial. W "Girls of Warsaw" zobaczymy m.in. kulisy życia Andziaks

Obsada "Girls of Warsaw". Zobacz, które polskie influencerki wystąpią w serialu

Jak przekazała platforma Prime Video, "Girls of Warsaw" to polski dokument ujawniający prawdziwe oblicze czołowych gwiazd rodzimego internetu. Produkcja uważnie śledzi losy Jessiki Mercedes, Oli Nowak, Andziaks oraz Klaudii Sadownik. Kamery rejestrują nie tylko ich obowiązki zawodowe, ale i zupełnie prozaiczne, codzienne sytuacje. Widzowie otrzymają szansę wyjścia poza wyidealizowane obrazki znane z profili śledzonych przez miliony fanów. Twórcy postanowili uchwycić moment, w którym kończy się wystudiowana kreacja, a zaczyna szara codzienność.

Format ukaże bohaterki w różnych momentach ich życiowej drogi, z indywidualnymi celami i priorytetami. Produkcja obnaża to, co ukryto za fasadą publicznego wizerunku, ujawniając kulisy prowadzenia własnych firm, trudne dylematy oraz zmagania z ogromną presją bycia obserwowaną. Istotnym elementem ekranowej historii będą też osobiste relacje gwiazd z najbliższymi i ich sposoby radzenia sobie z nagłymi przeciwnościami.

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Dokument eksponuje codzienne życie, którego zazwyczaj próżno szukać w serwisach takich jak YouTube czy Instagram. Oprócz niewątpliwych triumfów, zaprezentowano w nim chwile ogromnego stresu, bolesne wątpliwości oraz nagromadzone konflikty. Odbiorcy przekonają się, jak stała obecność w sieci wpływa na intymność i relacje międzyludzkie bohaterek. Ważnym wątkiem będzie wyznaczenie cienkiej granicy między prywatnością a materiałem udostępnianym fanom. Dodatkowo serial przedstawi prawdziwe interakcje między kobietami sukcesu działającymi w tej samej internetowej branży. Produkcja odpowie na pytanie, czy w bezlitosnym świecie social mediów gwiazdy potrafią się wspierać, czy też częściej wygrywa między nimi zawiść i bezwzględna rywalizacja.

Data premiery "Girls of Warsaw". Kiedy nowe odcinki trafią na platformę Prime Video?

Zgodnie z oficjalną informacją prasową, cały sześcioodcinkowy sezon "Girls of Warsaw" zadebiutuje w ofercie Prime Video w środę, 18 września. Za fizyczną realizację tego formatu dla giganta streamingowego odpowiada studio Papaya Films. To bynajmniej nie pierwszy wspólny projekt tych podmiotów – wcześniej zaprezentowali oni widzom takie głośne dokumenty jak "DODA", "Kuba", "Szczęsny" oraz "Lewandowski - Nieznany". Stanowisko showrunnerki nowej produkcji objęła Magda Smoleńska, natomiast jej głównym producentem został Kacper Sawicki.

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