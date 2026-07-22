Powstaje nowa odsłona uwielbianego hitu! Kto zagra słynną rolę Judyty?

Film "Nigdy w życiu!" trafił do kin w lutym 2004 roku. Szybko okazało się, że produkcja stanie się jedną z najbardziej popularnych polskich komedii romantycznych. Film, oparty na bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi i wyreżyserowany przez Ryszarda Zatorskiego stał się przebojem i doczekał się kontynuacji. Teraz twórcy postanowili nam opowiedzieć, co się dzieje w 20 lat później.

Na miłość nigdy nie jest za późno

Widzowie "Nigdy w życiu" pokochali historię Judyty - kobiety, która po bolesnym rozstaniu z niewiernym mężem postanawia zacząć wszystko od nowa. Budowa wymarzonego domu, walka o własne szczęście i niespodziewane uczucie sprawiły, że bohaterka stała się symbolem odwagi i wiary w to, że na prawdziwą miłość nigdy nie jest za późno. Teraz powstaje nowa produkcja pt. ""Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później".

Ogromnym atutem filmu była także gwiazdorska obsada. Obok Danuty Stenki, która wcieliła się w główną rolę, na ekranie pojawili się m.in. Artur Żmijewski, Joanna Brodzik, Jan Frycz, Joanna Jabłczyńska i Krzysztof Kowalewski. Produkcja przyciągnęła do kin tłumy i do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych tytułów w gatunku polskiej komedii romantycznej.

Kto zagra Judytę?

Katarzyna Grochola w programie "Dzień Dobry Wakacje" zdradziła, że trwają intensywne przygotowania do ekranizacji jej najnowszej książki "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później".

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Pisarka nie ukrywa, że projekt jest już na zaawansowanym etapie, a ekipa szykuje się do wejścia na plan.

Pracuję na planie filmowym. Trzymajcie kciuki, bo za kilka dni padnie pierwszy klaps. Powstanie "Właśnie że tak". Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, świetnych aktorów i mnóstwo dobrej energii. Główną rolę ponownie zagra Danuta Stenka

- powiedziała Katarzyna Grochola.

Ta informacja z pewnością ucieszy fanów pierwszej części. To właśnie kreacja Danuty Stenki była jednym z największych atutów filmu i przez lata pozostawała jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek polskiego kina.

Wielka tajemnica na temat obsady

Na razie twórcy nie zdradzają, kto obok Stenki pojawi się w nowej produkcji. Nie wiadomo również, czy na ekran wrócą inne gwiazdy "Nigdy w życiu", w tym Artur Żmijewski. Wciąż nie podano także oficjalnej daty premiery.

I tak uwielbiana bohaterka opowie swoją historię, która dzieje się po 22 latach od pierwowzoru. Czy prawdziwa miłość jest wieczna? Przekonamy się w kinach!

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To już pewne! Katarzyna Grochola i Danuta Stenka wracają z kolejną częścią "Nigdy w życiu!"