Roman Osadchiy wraca na parkiet. Ukraiński tancerz znów w "Tańcu z Gwiazdami"

Fani programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" z zapartym tchem czekają na kolejny sezon tanecznego show. Produkcja zaś buduje napięcie, stopniowo ujawniając listę gwiazd oraz profesjonalistów, którzy pojawią się jesienią na telewizyjnym parkiecie. Oficjalnie potwierdzono, że po czteroletniej przerwie swoje umiejętności zaprezentuje ponownie Roman Osadchiy. Przypominamy, kim jest ten doświadczony instruktor.

"Taniec z Gwiazdami" 2026. Roman Osadchiy ponownie w programie

Roman Osadchiy to kolejny profesjonalista zaangażowany w nadchodzący sezon. Pochodzący zza naszej wschodniej granicy tancerz ma już na swoim koncie jeden występ w polskiej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jesienią 2022 roku, w ramach 13. sezonu show, jego partnerką była utytułowana kolarka górska Maja Włoszczowska. Duet musiał pożegnać się z rywalizacją już w trzecim odcinku. Teraz tancerz ma kolejną szansę na Kryształową Kulę i nie kryje swojego entuzjazmu, czym podzielił się ze swoimi obserwatorami w sieci.

"Praca nad sobą, doświadczanie i eksplorowanie tańca z każdej strony, żeby po latach móc wrócić do was. Z jeszcze większą pasją i radości. Tak tak, wracam na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! Wiele to dla mnie znaczy, jestem naprawdę zaszczycony, że mogę ponownie byċ częścią tego projektu. Więcej zdradzę niebawem… Do zobaczenia na parkiecie kochani" - czytamy na jego Instagramie.

Przystojny Ukrainiec uczy tańca w Warszawie. Zaczynał dzięki babci

Roman Osadchiy pochodzi z małej miejscowości pod ukraińskim Charkowem, gdzie się urodził i dorastał. Swój pierwszy kontakt z tańcem miał jako zaledwie czteroletni chłopiec, a wszystko zaczęło się z inicjatywy jego babci, która zaprowadziła go na zajęcia. Od tamtego czasu taniec stał się jego życiową drogą, obfitującą w liczne sukcesy. Mając 21 lat, przyjechał do Polski na treningi i podjął decyzję o pozostaniu tu na stałe. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie realizuje się jako ceniony instruktor oraz choreograf, a jego specjalnością są tańce latynoamerykańskie.

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Roman Osadchiy - życie prywatne

Choć osiąga sukcesy zawodowe, Roman Osadchiy mocno chroni swoją sferę prywatną, przez nie wiemy o nim zbyt wiele w tym kontekście. Fani mogą jednak śledzić jego artystyczny rozwój i zawodowe projekty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie funkcjonuje jego oficjalne konto, które można znaleźć pod nickiem @mr_rlevchenko.

Kto zatańczy w nowej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?

Lista uczestników nowej odsłony widowiska ciągle się powiększa. Wiadomo już, że o Kryształową Kulę rywalizować będą m.in. popularne aktorki Izabela Kuna i Helena Englert, a także aktorzy Piotr "Guma" Gumulec oraz Krzysztof Kwiatkowski. Swoje muzyczne umiejętności na taneczne kroki zamienią Mandaryna i Monika Borzym. W obsadzie znaleźli się również internetowy twórca Matteo Brunetti oraz, zgodnie z ustaleniami "Super Expressu", utytułowana zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk. Według nieoficjalnych doniesień, z powodów zdrowotnych z udziału miał zrezygnować 82-letni Andrzej Rosiewicz, który miał być najstarszym uczestnikiem w historii programu.

NIE PRZEGAP: Żurnalista wypada z "Tańca z Gwiazdami"? Produkcja zabrała głos

Znana jest również część tancerzy i tancerek, których Polsat połączy w pary z gwiazdami. Są to:

Michał Bartkiewicz

Sara Janicka

Michał Kassin

Kamil Kuroczko

Izabela Skierska

Julia Suryś-Stromecka

Daria Syta-Grobelna

Magdalena Tarnowska

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