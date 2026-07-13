Andrzej Rosiewicz wyjechał i wyłączył telefon! Dalej walczą o jego udział w "Tańcu z gwiazdami". Będzie zwrot akcji?

Andrzej Rosiewicz zrezygnował i wyjechał

Andrzej Rosiewicz miał być jedną z głównych twarzy jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Pudelek poinformował jednak, że artysta złożył rezygnację z powodów zdrowotnych. "Super Express" postanowił skontaktować się z Rosiewiczem, ale bez skutku. W rozmowie z menedżerem piosenkarza dowiedzieliśmy się, że wyjechał i możliwe, że wyłączył telefon.

On przebywa na rekonwalescencji, także po prostu w tej chwili nie ma ochoty o tym rozmawiać. Myślę, że tam po prostu odpoczywa i w tej chwili to trudno będzie się do niego dodzwonić - mówi nam przedstawiciel gwiazdy.

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Andrzej Rosiewicz zmieni zdanie?!

Menedżer Andrzeja Rosiewicza potwierdził nam, że artysta faktycznie poinformował produkcję "Tańca z gwiazdami" o rezygnacji z udziału w show. Zaskakujące było, że po wycieku informacji do mediów Polsat nie potwierdził tych spekulacji. Nie bez powodu. Menedżer zasugerował, że rozmowy cały czas trwają i niewykluczone, że uda się go namówić do zmiany zdania. Rosiewicz ma aktualnie słyszeć argumenty za i przeciw z dwóch przeciwnych obozów. Wygląda na to, że Polsatowi bardzo zależy na jego występie, ale jego najbliżsi mogą mieć inne zdanie.

Z tego, co wiem, to jest to prawda. Przynajmniej taka była ostatnia wersja. Pytałem, czy może jednak. Trudno jest powiedzieć. Namawiają go na pewno różne osoby w tą albo w tą stronę - odpowiedział nam menedżer Andrzeja Rosiewicza.

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Kiedy ostateczna decyzja?

Wszyscy fani "Tańca z gwiazdami" czekają na oficjalny komunikat o rezygnacji Andrzeja Rosiewicza. Kiedy dowiemy się, czy wystąpi?

Myślę, że nie wcześniej niż po jego odpoczynku. Nie ma o czym rozmawiać tak na razie. Trzeba poczekać te przysłowiowe "dwa tygodnie" - wyjaśnia management.

Fani Andrzeja Rosiewicza muszą jednak nastawić na jego bardzo prawdopodobną rezygnację.