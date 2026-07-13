Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem. Ich słynny ślub w Szwecji kosztował majątek

Związek Marty i Michała Wiśniewskich otrzymał drugą szansę, co wokalista oficjalnie potwierdził na swoich profilach w mediach społecznościowych. Piosenkarz stanowczo odciął się od złośliwych komentarzy i przyznał, że zamierzają na nowo budować wspólną przyszłość. Jednocześnie w swoim oświadczeniu na Instagramie przemycił drobną złośliwość pod adresem Poli Wiśniewskiej, czyli piątej żony, z którą aktualnie znajduje się w trakcie procedury rozwodowej.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy

Dzieci reagują na powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Słowa Xaviera

Zaskakująca decyzja pary wywołała ogromne emocje nie tylko wśród opinii publicznej, ale także u samych potomków dawnych gwiazd polskiej estrady. Xavier Wiśniewski postanowił publicznie odnieść się do rewelacji o zejściu się rodziców w specjalnym wywiadzie udzielonym portalowi ESKA.pl.

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet.

Jak poznali się Michał Wiśniewski i Mandaryna? Zaskakująca pierwsza randka

Wczesny etap relacji lidera Ich Troje i popularnej tancerki obfitował w równie nietypowe zdarzenia co ich ekstrawaganckie stroje sceniczne. Zakochani spędzili swoje pierwsze romantyczne spotkanie w agencji towarzyskiej, co po latach ze śmiechem wspominała wokalistka w rozmowie z redakcją Eska.pl.

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie, tak. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie

W 2003 roku piosenkarz i choreografka oficjalnie sformalizowali swój związek. Przebieg gigantycznej uroczystości śledzili widzowie w całym kraju. Po długim czasie artystka zdradziła, że kwestie organizacyjne tego medialnego wydarzenia znajdowały się niemal całkowicie poza jej kontrolą.

Koszty ślubu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny w Kirunie

Telewizyjna ceremonia z 2003 roku odbyła się w mroźnej szwedzkiej Kirunie. Wydarzenie zrealizowano z prawdziwie królewskim rozmachem i transmitowano na żywo na antenie stacji TVN w ramach popularnego programu „Jestem jaki jestem”, a uroczystość poprowadził znany duchowny, ksiądz Arkadiusz Nowak. Z perspektywy lat tancerka w wywiadzie dla Izabeli Janachowskiej wyznała, że narzeczeni mieli marginalny wpływ na kształt własnego wesela.

To był dla mnie spokojny ślub. (…) Wszystkim zajmowała się wynajęta firma, telewizja, setki ludzi. Ja dzięki temu bardziej mogłam skupić się na samej ceremonii, na tym co chciałam powiedzieć

Przyszli małżonkowie wypowiedzieli sakramentalne słowa stojąc bezpośrednio na zamarzniętej tafli jeziora, dokąd dowieziono ich tradycyjnymi saniami ciągniętymi przez stado reniferów. Zabawa dla zaproszonych gości toczyła się w wydrążonych lodowych grotach. Autorem białej sukni panny młodej był Grzegorz Kacperek, który na co dzień tworzył szalone kostiumy dla członków zespołu Ich Troje.

Było zimno. Więc ja kozak, sukienka, a pod spodem bielizna narciarska

Bajkowa sceneria i skomplikowana logistyka przedsięwzięcia w Skandynawii pociągnęły za sobą astronomiczne koszty. Sam Michał Wiśniewski podczas zapowiadania występu byłej partnerki na scenie Sylwestra z Polsatem wprost wykrzyczał publiczności, że telewizyjne zaślubiny pochłonęły kwotę około dwóch milionów złotych. Pamiętacie tę uroczystość?

Wydałem na ten ślub chyba ze dwie bańki!

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