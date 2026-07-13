Ich Troje zagrali na Pol'and'Rock Festival w 2024 roku. Dlaczego ogłoszenie zespołu Michała Wiśniewskiego wywołało wielki skandal?

Cała sytuacja ma swój początek w 2024 roku. W czerwcu, a więc na nieco ponad miesiąc przed startem jubileuszowej, 30. edycji Pol'and'Rock Festivalu, Jurek Owsiak w swojej audycji radiowej ogłosił, że do jej line-upu dołącza zespół Ich Troje. Nieoczekiwanie wieści te wzbudziły kolosalne emocje wśród wielbicieli i wielbicielek "najpiękniejszego festiwalu świata" - nie mamy tu jednak na myśli pozytywnych reakcji.

Na organizatorów, z Owsiakiem na czele, spadł grad krytyki. Komentujący nie mogli zrozumieć, jak taki zespół, jak Ich Troje, a więc w domyśle nie mający zbyt wiele wspólnego z szeroko pojmowaną muzyką rockową (co, patrząc na początki grupy, nie do końca jest prawdą), mógł zostać zaproszony na święto miłośników ciężkich brzmień. W końcu odpowiedzieć na to zdecydował się sam Jurek Owsiak. Wytłumaczył on, że bardzo duże wrażenie zrobiła na nim postawa Michała Wiśniewskiego. Lider Ich Troje, po odrzuceniu kandydatury jego zespołu do występu na Małej Scenie festiwalu, wciąż zachęcał do wzięcia w nim udziału. W odpowiedzi na to wszystko, sam Owsiak podjął decyzję o zaproszeniu grupy na Pol'and'Rock. Wiśniewski natomiast przypominał krytykom o hasłach przewodnich całej inicjatywy, a więc pokój, miłość i tolerancja i o tym, że Ich Troje to de facto kapela rockowa. Emocje i krytyka nie malały aż do samego końca, czyli do występu Ich Troje na imprezie.

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Wielki sukces koncertu Ich Troje na Pol'and'Rocku w 2024 roku

Występ Ich Troje zaplanowany został na sobotę 3 sierpnia i odbywał się na Małej Scenie. Organizatorzy dość szybko przekonali się jednak, że zainteresowanie tym konkretnym koncertem przerosło wszelkie oczekiwania, a do namiotu skierował się tak olbrzymi tłum, że nie było możliwości, aby pomieścić w nim wszystkich.

Nieoczekiwanie to właśnie set Ich Troje z jubileuszowej, 30. edycji festiwalu był tym, który przyciągnął największą, imponującą publiczność, która niezwykle żywo reagowała na cały pokaz, w ramach którego wybrzmiały takie klasyki, jak Mam już dość, A wszystko to... (Bo Ciebie kocham)!, Lecz to nie to, Powiedz, Babski świat czy Keine Grenzen. Jako gość specjalny na występie zaśpiewała córka Wiśniewskiego, Etiennette, a on sam zaskoczył, gdy zachęcany publiczność do okazania jej pośladków naprawdę to zrobił!

Tak wyglądał koncert Ich Troje na Pol'and'Rock Festival 2026:

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Koncert Ich Troje na wydarzeniu z 2024 roku doczekał się nawet wydania na płycie. Zespół zaś wrócili na Pol'and'Rocka już rok później - i to w wyniku głosowania fanów i fanek w ramach plebiscytu Złotego Bączka! Występ, tym razem już na Dużej Scenie, również okazał się być sukcesem.

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