Tak Mandaryna zareagowała na doniesienia o związku z Wiśniewskim. Wideo mówi wszystko!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-13 9:47

Choć Mandaryna nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia po tym, jak Michał Wiśniewski potwierdził, że znów są razem, jej zachowanie mówi naprawdę sporo. W sieci pojawiło się nagranie, na którym tancerka w towarzystwie syna Xaviera z uśmiechem przegląda kolejne publikacje na temat ich relacji. Film błyskawicznie obiegł internet.

Gabi Drzewiecka pokazała, co robiła Mandaryna po wyznaniu Wiśniewskiego. SZOKUJĄCE nagranie w sieci

Minione dni upłynęły pod znakiem gorących doniesień z życia Michała Wiśniewskiego. Wszystko zaczęło się od wpisów Poli Wiśniewskiej w mediach społecznościowych, które wywołały lawinę spekulacji na temat rozpadu ich małżeństwa. Niedługo później lider Ich Troje potwierdził, że ponownie związał się z Martą "Mandaryną" Wiśniewską. Od tego momentu temat zdominował plotkarskie portale. Podczas gdy Michał i Pola publicznie odnieśli się do sprawy, Mandaryna postanowiła nie komentować medialnego zamieszania. Zamiast tego w sieci pojawiło się wymowne nagranie.

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Tak Mandaryna zareagowała na doniesienia o związku z Wiśniewskim. Wideo mówi wszystko!

Film opublikowany przez Gabi Drzewiecką pokazuje Martę Wiśniewską siedzącą obok starszego syna, Xaviera. Oboje przeglądają w telefonie kolejne artykuły i wpisy dotyczące ich rodziny. Zamiast zdenerwowania czy zakłopotania widać jednak przede wszystkim dobry humor. Mandaryna i Xavier śmieją się, żartują i reagują z dużym dystansem na pojawiające się nagłówki.

Prezenterka opatrzyła nagranie krótkim podpisem: "Tymczasem...", sugerując, że rzeczywistość wygląda znacznie spokojniej niż medialna burza rozpętana wokół rodziny Wiśniewskich.

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Na nagraniu można zauważyć, że spotkanie odbywało się w większym gronie znajomych. Wśród obecnych był także partner Gabi Drzewieckiej, Józef Gąsienica-Gładczan. Cała atmosfera wyglądała na swobodną i daleką od napięcia, którego można by się spodziewać po ostatnich wydarzeniach.

Co sądzicie o takiej reakcji Mandaryny? Jest w związku z Michałem czy to tylko medialne plotki?

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Uśmiechnięci Mandaryna i Michał Wiśniewski podczas występu na scenie. O doniesieniach o ich związku przeczytasz na SE.
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MANDARYNA
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