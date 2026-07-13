Odważna publikacja Mai Rutkowski. Przecieramy oczy ze zdumienia

O Mai Rutkowski w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo głośno. Celebrytka przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając kilkanaście kilogramów, a dziś z dumą prezentuje efekty swojej ciężkiej pracy. Nie ukrywa, że zmiana sylwetki była dla niej ważnym krokiem po trudnym okresie w życiu. Od tamtej pory coraz częściej publikuje zdjęcia podkreślające nową figurę, a przy okazji relacjonuje kolejne zagraniczne wyjazdy. Tym razem obserwatorzy mogli zajrzeć do miejsca, w którym Maja postanowiła odpocząć po intensywnych podróżach. Luksusowy apartament, strefa wellness i chwila tylko dla siebie - właśnie tak wyglądał jej wieczór.

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Gorące kadry Mai Rutkowski. Fani nie mogli oderwać wzroku

Na swoim Instagramie Maja Rutkowski pokazała, jak dba o regenerację. Najpierw udostępniła krótkie nagrania z sauny, gdzie pojawiła się owinięta ręcznikiem. Widać było, że celebrytka postawiła na pełen relaks i chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków.

To jednak kolejne zdjęcia przyciągnęły największą uwagę internautów. Żona Krzysztofa Rutkowskiego opublikowała fotografię z kąpieli w wannie! Do zdjęcia zapozowała topless, umiejętnie kadrując ujęcie tak, aby zachować granice prywatności.

Nie jest tajemnicą, że od czasu swojej metamorfozy Maja znacznie chętniej pokazuje sylwetkę. W mediach społecznościowych regularnie zamieszcza zdjęcia w strojach kąpielowych, eleganckich kreacjach czy dopasowanych stylizacjach, podkreślających efekty zmian. Sama wielokrotnie opowiadała, że impulsem do walki o zdrowie była trudna sytuacja rodzinna. Po śmierci ojca zmagała się z ogromnym stresem, który odbił się na jej wadze. Z czasem postanowiła jednak całkowicie odmienić swoje nawyki i zadbać o siebie.

Obecnie Maja Rutkowski niemal nie rozstaje się z walizką. Raz pokazuje słoneczne kadry z Grecji, innym razem zachwyca egzotycznymi widokami z zagranicznych wakacji. Jej profil coraz częściej przypomina relację z luksusowego stylu życia, a każda kolejna publikacja wywołuje spore zainteresowanie internautów.

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