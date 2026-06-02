Maja Rutkowski pokazała zdjęcia z młodości. Podbijała świat mody. Bardzo się zmieniła?

Maja i Krzysztof Rutkowscy: Od wspólnej pracy do wielkiej miłości

Maja Rutkowski (41 l.) to czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego (66 l.). Młodsza o 25 lat modelka skradła jego serce w 2012 roku. Maja poznała Krzysztofa, gdy musiała skorzystać z jego pomocy jako profesjonalnego detektywa. Później zaczęła pracować jako jego prawa ręka, a z czasem znajomość z pracy przerodziła się w uczucie. Od tamtej pory są niemal nierozerwalni.

W 2013 roku powitali na świecie syna Krzysztofa Juniora. W 2017 roku Krzysztof Rutkowski oświadczył się ukochanej w programie "Skandaliści". Maja Pilch początkowo traktowała zaręczyny jako medialny żart. Dwa lata później wzięli huczny ślub w podwarszawskim Rozalinie. Małżonkowie świętują każdą rocznicę swojego związku.

Maja Rutkowski pokazała zdjęcia z przeszłości

Mało kto dziś pamięta, że Maja Rutkowski w młodości związana była ze światem mody. Była nastolatką, gdy zaczęła stawiać pierwsze kroki w modelingu. Z okazji Dnia Dziecka ukochana słynnego detektywa postanowiła podzielić się ze swoimi fanami zdjęciami z przeszłości. Można na nich zobaczyć Maję w różnych stylizacjach, na wybiegach czy za kulisami pokazów mody.

Miejmy zawsze w sobie dziecko - napisała pod pokazem zdjęć.

Internauci byli zachwyceni taką podróżą w czasie. Pod postem Rutkowski zaroiło się od komplementów.

Istnieją takie osoby, które niezależnie od wieku, wagi czy ubioru zawsze będą przyciągać spojrzenia ludzi; Niezmiennie piękna, nie zapominaj że masz też cudowną osobność; Pięknie wyglądałaś, ale teraz też pięknie wyglądasz jak wino które z każdym rokiem jest coraz lepsze - zachwycają się internauci.

