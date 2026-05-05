Maja Rutkowski ozdobiła swoje zęby. Teraz błyska złotem i rubinami!

Luksusowe życie Rutkowskich

Maja Rutkowski (41 l.) to czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego (66 l.). Młodsza o 25 lat modelka skradła jego serce w 2012 roku. Maja poznała Krzysztofa, gdy musiała skorzystać z jego pomocy jako profesjonalnego detektywa. Od tamtej pory są niemal nierozerwalni. W 2013 roku małżonkowie powitali na świecie syna Krzysztofa Juniora.

Chociaż działalność Krzysztofa Rutkowskiego wzbudza wiele kontrowersji, to od lat nieustannie cieszy się tytułem najpopularniejszego detektyw w Polsce. W robieniu kariery nie przeszkadza mu nawet odebrana w 2010 roku licencja. Detektyw bez licencji nadal angażuje się w głośne sprawy. Razem z ukochaną żoną zyskali również statut pełnoprawnych celebrytów.

Rutkowscy uwielbiają luksusowe życie i się z tym nie kryją. Egzotyczne wakacje, noclegi w najdroższych hotelach w Polsce, futra, drogie samochody - to wszystko można znaleźć na ich Instagramach. Nierzadko dosłownie obwieszają się złotem i diamentami.

Maja Rutkowski ozdobiła zęby złotem i rubinami

Maja Rutkowski uznała, że diamenty na naszyjniku czy okularach to dla niej za mało. Postanowiła więc ozdobić swój uśmiech! Była modelka pochwaliła się w sieci nagraniem prosto z gabinetu dentystycznego. Złoto i rubiny zagościły na jej śnieżnobiałych zębach!

Dobra, poszłam do dentysty… i wyszłam z upgrade’em. Złoto + rubiny na zębach. I teraz pytanie do Was czy to już level: "wow, jaki vibe", czy raczej "mmm… odważnie, ale czy nie za bardzo?". Bo wiecie… diamenciki na zębach już trochę się oswoiły. Ale złoto? z rubinami? To już inna liga - napisała.

W dalszej części wpisu poprosiła swoich obserwujących o zagłosowanie co im się bardziej podoba - diamenciki na zębach czy złoto. Zastanawiała się też czy może nie przesadziła. Kilka miesięcy temu uśmiech ozdobił sobie mąż celebrytki. Ekscentryczny gwiazdor nadał nowe znaczenie stwierdzeniu "hollywoodzki uśmiech" i na jego zębie pojawiła się ozdoba w kształcie dolara.

