Bruce Willis jest nieuleczalnie chory. Po śmierci aktora jego mózg zostanie przekazany do badań?!

Bruce Willis zmaga się z poważną chorobą. Nie wie, że jest chory

Bruce Willis (71 l.) to jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie. Przez kilka dekad utrzymywał się na samym szczycie. Owocną karierę łączył z nieco burzliwym, ale jednocześnie udanym życiem rodzinnym. Przez dwadzieścia lat był związany z Demi Moore (63 l.), a którą przyjaźnił się nawet po rozstaniu.

W 2009 roku Bruce Willis poślubił o 24 lata młodszą Emmę Heming Willis (47 l.), z którą doczekał się dwóch córek, 14-letnią Mabel oraz 12-letnią Evelyn. Razem z dziećmi z poprzedniego małżeństwa, Rumer (37 l.), Scout (34 l.) i Tallulah Belle (32 l.), tworzą niezwykle zgraną rodzinę patchworkową. Wsparcie starszych córek oraz Demi Moore (63 l.) jest w ostatnich latach szczególnie ważne.

Bruce Willis w 2022 roku zakończył karierę i wycofał się z życia publicznego. Krótko po tym jego bliscy wydali oświadczenie, w którym poinformowali o chorobie aktora. Gwiazdor kina akcji zmagał się z afazją. Z czasem zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Jest to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna wywołująca trwałe zmiany zanikowe w płacie czołowym oraz skroniowym mózgu.

W ostatnich latach stan gwiazdora znacznie się pogorszył. Do afazji doszły poważne problemy z pamięcią, poruszaniem się. Kilka miesięcy temu Emma Heming Willis podjęła trudną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania męża. Bruce Willis zamieszkał niedaleko rodziny w domu, który jest dostosowany do jego potrzeb.

Żona Bruce'a Willisa podjęła zaskakującą decyzję!

Heming Willis przy pomocy specjalistów opiekuje się mężem najlepiej jak może i ciągle poszerza swoją wiedzę na temat jego choroby. Stara się przygotować na wszystko, również śmierć ukochanego. Według medialnych doniesień podjęła zaskakującą decyzję. Była modelka miała zadecydować, że po śmierci aktora jego mózg zostanie przekazany do badań naukowych nad demencją. Ma nadzieję, że w ten sposób może uda się przyczynić do odkrycia skutecznego leczenia.

Mówi się, że rodzina Willisa chciałaby przekazać jego mózg do badań naukowych i jest to ruch, który pomógłby w lepszym zrozumieniu tego schorzenia - informuje "Economic Times".

Emmę Heming w tej trudnej decyzji wspierają również córki aktora z poprzedniego małżeństwa. Sama o takiej możliwości pisała w swojej książce "The Unexpected Journey".

Po śmierci Bruce'a chcę przekazać jego mózg do badań. To trudna decyzja, ale uważam, że konieczna, by lepiej zrozumieć ten typ demencji [...] Dar w postaci przekazania mózgu może być twoim głosem, aby stać się częścią tej historii, poznać tajniki demencji i znaleźć na nią lek - pisała Heming.

Na początku roku żona Willisa gościła w podcaście "Conversations with Cam". W rozmowie z Cameron Oaks Rogers wyznała, że aktor nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia. Cierpi na anozognozję - zaburzenie neurologiczne, w którym pacjent nie przyjmuje do wiadomości swojej choroby, nawet mimo widocznych objawów. Emma Heming dodała, że jest to jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo.

