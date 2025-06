Bruce Willis cięzko choruje. Tak teraz wygląda! Córka pokazała najnowsze zdjęcia gwiazdora. Nie jest dobrze

Bruce Willis ma silnie postępującą demencję, a to oznacza, że wielu rzeczy nie pamięta. Z kolei ze względu na afazję bywa, że nie jest w stanie mówić poprawnie, płynnie i z lekkością, jaka zawsze go cechowała. Niestety, 70-letni gwiazdor przestaje też poznawać bliskich, choć oczywiście miewa i lepsze chwile.

Na co dzień Willis mieszka z żoną Emmą, z którą ożenił się w 2009 r. Zakochani są ze sobą od blisko 20 lat, chociaż ze względu na różnicę wieku (23 lata) nie wróżono im sukcesu. Heming ma obecnie 47 lat i trudno jest jej pogodzić się z chorobą ukochanego. Tym bardziej że małżonkowie wspólnie wychowują 13-letnią Mabel Ray i 11-letnią Evelyn Penn.

Willis ma 2 nastoletnie i 3 dorosłe córki, jest też dziadkiem

Willis mieszka z nastoletnimi córkami i żoną, ale ma jeszcze 3 dorosłe pociechy ze związku z Demi Moore. Gwiazdorska para pobrała się w 1987 r., a rozeszła w 2000. Od rozwodu minęło 25 lat, ale Bruce i Demi nigdy nie stracili kontaktu, zawsze się przyjaźnili, a dzieci były dla nich najważniejsze.

Teraz Bruce, jego eks, dorosłe córki, "nowa" żona i nastoletnie dzieci tworzą zgraną rodzinę patchworkową. Pomagają sobie i wspierają się w trudnych chwilach. Choć to niewiarygodne, uwielbiają razem spędzać czas, co widać na zdjęciach umieszczanych w sieci i przez Emmę, i przez Demi, i przez córki aktora.

Więzi rodzinne klanu Willisów zacieśniły się jeszcze bardziej, gdy na świecie pojawiła się wnusia Bruce'a. Louetta ma teraz 2 latka i jest oczkiem w głowie rodziców, dziadków i młodych cioć.

Jak czuje się Bruce Willis?

Do sieci co jakiś czas wpadają kadry z rodzinnych spotkań córek Willisa z tatą. Rumer, Scout Tallulah chętnie spędzają wolne chwile z ojcem, doceniając każdy przebłysk pamięci aktora, jego czułość i miłość. Ostatnio fotkami podzieliła się najmłodsza z córek Demi Moore. Pokazała, jak tuli się do ukochanego taty. Takie ujęcia łamią serce!

Fani bardzo doceniają kadry udostępniane przez bliskich Willisa, choć są i tacy, którzy uważają, że to przesada, bo aktor jest chory i bezbronny, więc nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co trafia do internetu.

Z tego, co mówią Emma, Demi i dorosłe dzieci Bruce'a, Willis czuje się dobrze, jak na stan, w jakim się znajduje od kilku lat. Choroba nie odpuszcza, jednak żona gwiazdora podkreśla, że jego życie, a także ich wspólna codzienność, wciąż są pełne radości i miłości.

