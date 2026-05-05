Polska aktorka została "mamą długokarmiącą". Pokazała, jak karmi piersią pięcioletnią córkę

Kamila Kamińska i Michał Meyer: Szczęśliwa rodzina

Kamila Kamińska (36 l.) w 2017 roku zadebiutowała na dużym ekranie główną rolą kobiecą w filmie "Najlepszy". Występ w filmie Łukasza Palkowskiego otrzymała nagrodę za profesjonalny debiut aktorski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie telewizyjni doskonale znają ją z wielu popularnych seriali m.in. "M jak miłość", "Barwy szczęścia" czy "Diagnozy".

Piękna aktorka grała również w "Zakochanych po uszy". Kamila Kamińska w serialu TVN7 wcielała się w Sylwię, ukochaną Piotra, którego grał Michał Meyer (40 l.). Scenarzyści postanowili rozdzielić parę. Jednak ich uczucie przeniosło się z serialowego życia na prywatne i dziś aktorzy są w szczęśliwym związku.

Aktorska para początkowo nie chwaliła się swoim związkiem w sieci. Z czasem przestali się kryć i dziś chętnie dzielą się z internautami swoim szczęściem. 17 maja 2021 r. roku doczekali się dziecka - malutkiej Jaśminy. Po narodzinach córeczki przyszedł czas na kolejny krok - zaręczyny. Chociaż ślub się jeszcze nie odbył, to 22 października ubiegłego roku do ich rodziny dołączył Witold.

Kamila Kamińska karmi piersią 5-letnią córkę

Kamila Kamińska aktywnie działa na Instagramie, gdzie zamieszcza m.in. przemyślenia dotyczące macierzyństwa. Niedawno podzieliła się z internautami swoją "mleczną drogą".

Droga mleczna, każda, jest wyjątkowa. Nasza jest bardzo długa, statystycznie w Polsce. Zostałam mamą długokarmiacą. Hurra! Wiele godzin przytulania, przyssania, koregulacji i bliskości, ale tak samo zmęczenia, wyginania ciała w każdą stronę, zdrętwienia. Od początku mam w sobie zgodę na ten wspólny mleczny czas do samodzielnego odstawienia, który zresztą nastąpił i po pół roku powrót. Mleko się zmieniało wraz ze zmianami w nas. A pozycje i miejsca to czysta ekwilibrystyka. Jedna droga mlecza powoli się wycisza, a druga rozkwita… - napisała w opisie.

Wpis zilustrowała nagraniem złożonym z serii zdjęć, na których widać aktorkę razem z dziećmi. Na znacznej ich części pokazuje niezwykle intymne kadry z karmienia piersią. Gwiazda "Barw szczęścia" nie ukrywa, że zdarzało jej się karmić w naprawdę różnych okolicznościach, w tym podczas pracy czy w miejscach publicznych. Temat karmienia piersią budzi spore kontrowersje, ale wpis Kamińskiej cieszy się raczej pozytywnym odbiorem. Pewne zamieszanie wywołał za to filmik, na którym karmi piersią synka oraz... pięcioletnią córkę! Część obserwujących uznała, że dziewczynka jest już zdecydowanie za duża.

