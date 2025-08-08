Dawid Woliński mocno o karmieniu piersią. Znane mamy odpowiadają

Temat publicznego karmienia piersią powraca jak bumerang. Swoimi opiniami na ten temat szczególnie chętnie dzielą się mężczyźni, z których część nie życzy sobie, by kobiety karmiły swoje dzieci w przestrzeni publicznej. Do chóru oburzonych dołączył niedawno Dawid Woliński (48 l.). Juror "Top Model" stwierdził, że "nie znosi" karmienia piersią w restauracjach. Według niego matki i ich pociechy powinny udać się w takiej sytuacji w ustronne miejsce.

Jego słowa o kobietach karmiących w restauracjach wywołały niemałe zamieszanie. W sieci rozgorzała dyskusja, w której głos zabrały znane młode mamy, w tym Karolina Gilon (35 l.) i Olga Kalicka (32 l.). Gilon podkreśliła, że kobiecy biust został stworzony do karmienia dziecka, nie do zapewniania "doznań estetycznych". Z kolei Kalicka zamieściła na Instagramie obszerny post, w którym stwierdziła m.in., że "karmienie to nie kaprys", ale spełnienie podstawowej potrzeby dziecka.

Piotr Mróz zniesmaczony karmieniem piersią. Ekspertka komentuje

O komentarz w tej sprawie został poproszony również Piotr Mróz (37 l.). W rozmowie z portalem Przeambitni.pl wyznał, że dla niego widok kobiety karmiącej np. w restauracji jest po prostu niesmaczny.

Ja rozumiem, że jesteśmy z dzieckiem... Tylko miejmy świadomość, że ta pierś jest częścią intymną naszego ciała. Ja rozumiem, że dziecko jest głodne, chciałoby sobie zjeść, ale na pewno każda restauracja ma taki baby room, gdzie można przebrać dziecko, można je nakarmić. Dla mnie też byłoby to niesmaczne - stwierdził aktor.

Podobnie jak Woliński, uważa, że kobiety chcąc zaspokoić głód dziecka powinny udać się do osobnego pomieszczenia. W ten sposób nie będą "gorszyć innych". Dodał również, że gdyby to jego partnerka chciała w miejscu publicznym nakarmić dziecko, to poprosiłby ją o wyjście z sali.

Bo jeżeli siedzę z rodziną, a jeżeli wśród też osób, które siedzą przy stole, jest jakiś młody człowiek, dla którego pierś to jest jakaś abstrakcja i widzi kobietę... To jest naturalna kolej rzeczy, kobieta karmi dziecko. Ale można to zrobić w sposób nie inwazyjny, że się tak wyrażę, żeby też nie gorszyć tych innych, bo to jest niesmaczne. To naprawdę może być niesmaczne. Ja, wydaje mi się, gdyby moja kobieta chciałaby coś takiego zrobić, to poprosiłbym ją żeby wyszła i zrobiła to w miejscu do tego przystosowanym. Bo tak jak mówię, z jednej strony nie chciałbym, żeby cała restauracja ją oglądała - powiedział Piotr Mróz.

O komentarz poprosiliśmy Katarzynę Szewczyk, mamę karmiąca piersią i członkinię Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią. W rozmowie z "Super Expressem" zaznaczyła, że podstawową funkcją kobiecych piersi jest produkcja i wydzielanie mleka w celu karmienia potomstwa.

Karmienie piersią nie jest czynnością seksualną. To naturalny sposób zaspokajania głodu i zapewnianie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Niemowlęta są karmione według potrzeb ("na żądanie"), a w pierwszym półroczu życia powinny być karmione wyłącznie piersią. W praktyce oznacza to karmienie tak często, jak dziecko i matka tego potrzebują. Nie można wymagać, aby niemowlęta zaczekały na otrzymanie pożywienia, tak jak można tego oczekiwać od osób dorosłych czy od starszych dzieci - wyjaśnia Katarzyna Szewczyk.

Z Piotrem Mrozem zgadza się w jednej kwestii - potrzeby stworzenia pomieszczeń, w których kobiety będą mogły nakarmić dzieci. Ma to być miejsce, do którego udają się z własnej inicjatywy, by w komfortowych warunkach zaspokoić podstawową potrzebę dziecka.

Piotr Mróz, który chętnie zapewnia o swojej głębokiej wierze, z pewnością wielokrotnie spotykał się z wizerunkiem Marki Boskiej Karmiącej (Madonna Lactans). Ten intymny i zarazem głęboko symboliczny motyw pojawia się w sztuce sakralnej już od wczesnego średniowiecza. Miał on na celu ukazać nie tylko miłość macierzyńską Maryi, ale również ludzką naturę Jezusa oraz bożą troskę o wszystkich ludzi. Czy według aktora Maryja również powinna się zakryć lub udać w ustronne miejsce, by nie gorszyć wiernych?

