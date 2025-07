Dawid Woliński, juror programu "Top Model", podczas rozmowy z reporterką Pudelka nie gryzł się w język. Jego słowa o kobietach karmiących w restauracjach wywołały niemałe zamieszanie:

- wypalił Dawid Woliński. Dodał też, że matki powinny wybierać "ustronniejsze miejsca".

Taka opinia nie pozostała bez echa. W sieci rozgorzała dyskusja, w której głos zabrały znane młode mamy - m.in. Karolina Gilon i Olga Kalicka.

Karolina Gilon zdecydowanie odpowiedziała na słowa projektanta.

- powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Jej zdaniem "kobiecy biust został stworzony do karmienia".

Jej komentarz spotkał się z dużym poparciem w mediach społecznościowych. Ale to wpis Olgi Kalickiej szczególnie poruszył opinię publiczną.

Aktorka i mama dwójki dzieci postanowiła nie odnosić się bezpośrednio do Wolińskiego, jednak czas i ton jej wpisu jasno sugerują, że to jego słowa były impulsem do zabrania głosu.

Olga Kalicka na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z córeczką Anielką przy piersi i dołączyła emocjonalny, ale rzeczowy komentarz.

Karmienie piersią to nie kaprys. To nie prowokacja. To nie zachcianka mamy, która chce "zrobić po swojemu". To podstawowa potrzeba dziecka – głód, pragnienie, bliskość i bezpieczeństwo. Jesteśmy ssakami – od tego słowa zaczyna się sama definicja naszego gatunku. Od tysięcy lat to właśnie w ten sposób karmimy nasze dzieci. I one nie wiedzą, czy jesteśmy w domu, na spacerze, czy w restauracji – wiedzą tylko, że są głodne. Czy głód dziecka ma poczekać, aż znajdziemy bardziej "akceptowalne" miejsce? Kiedy widzimy mamę karmiącą – widzimy życie w najczystszej postaci. Zamiast krzywić się, warto przypomnieć sobie, że większość z nas zawdzięcza swoje pierwsze dni właśnie temu naturalnemu aktowi. Karmienie piersią nie jest manifestem. To po prostu miłość, troska i odpowiedź na potrzeby najmniejszego człowieka. Niech widok dziecka przy piersi nie budzi zgorszenia, tylko wdzięczność – że jesteśmy tu, bo kiedyś ktoś też zrobił dokładnie to samo dla nas.