Olga Kalicka po raz drugi została mamą

Olga Kalicka od kilku lat z powodzeniem godzi karierę z rolą mamy. Do tego angażuje się w liczne projekty medialne i prowadzi własne działania w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje fanom obrazki zza kulis swojego życia. Aktorka nie tylko nie rezygnuje z życia rodzinnego, ale jest ono dla niej najważniejsze! Zrozumiała to doskonale produkcja serialu "Rodzinka.pl", na planie którego gwiazda pojawiła się w zaawansowane ciąży.

To, co muszę podkreślić i już wiele razy powiedziałam, to jest po prostu fakt tego, że naprawdę produkcja totalnie o mnie tutaj zadbała. Ten czas ciąży to jest naprawdę wyjątkowy czas dla kobiety. Bardzo to doceniam, że produkcja to rozumie, że udało nam się, mimo tego, że to nie jest łatwe, znaleźć rozwiązania, jak pracować i jak wspólnie stworzyć ten serial, mimo że jestem w ciąży. Więc naprawdę czuję się tutaj bardzo zaopiekowana

- mówiła "Super Expressowi" Olga Kalicka.

Kalicka może liczyć na rodzinę

Aktorka wielokrotnie mówiła również, że w ciąży może liczyć na wsparcie najbliższych. Dzięki rodzinie może realizować się zawodowo i cieszyć życiem partnerki i mamy. Teraz, kiedy na świat przyszła jej córka, Kalicka znów kwitnie ze szczęścia w gronie bliskich. W poście na Instagramie gwiazda zdradziła imię córeczki

Już jest… nasz mały wielki CUD. Witamy Cię Anielko na tym świecie. Niech Ci tu będzie dobrze

Teraz piękna mama przytula śliczną córkę i po raz drugi cieszy się macierzyństwem. W naszej galerii zobaczysz prawdziwe szczęście gwiazdy "M jak miłość" i "Rodzinki.pl".

