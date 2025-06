Olga Kalicka po raz drugi została mamą zaledwie miesiąc temu, a już zdążyła zaskoczyć swoich fanów nowiną, że jej nowo narodzona córeczka… wystąpiła w reklamie! Aniela, bo tak dziewczynka ma na imię, zaliczyła swój pierwszy „występ” w kampanii jednej z marek związanych z macierzyństwem. Aktorka poinformowała o tym osobiście na Instagramie, pokazując przy tym zdjęcie, na którym karmi córeczkę piersią.

Kalicka pochwaliła się reklamowym debiutem córki

Olga Kalicka od lat jest obecna w show-biznesie, a jej popularność zaczęła się na dobre po roli w „Rodzince.pl”. W życiu prywatnym ceni sobie rodzinę i bliskość z dziećmi, ale nie zamierza całkowicie rezygnować z aktywności zawodowej – również tej reklamowej. Teraz udowodniła, że łączenie tych dwóch światów jest możliwe.

Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie z Anielą oraz wpis, w którym zdradziła, że miesięczna córeczka wystąpiła w pierwszej reklamie. Fani nie kryli zaskoczenia – niektórzy byli rozczuleni, inni pytali, czy to nie za wcześnie. Sama Kalicka nie komentowała szerzej decyzji, ale dała jasno do zrozumienia, że dla niej to coś zupełnie naturalnego.

Aniela już w centrum uwagi. Kalicka stawia na rodzinny content

To nie pierwszy raz, gdy Olga Kalicka pokazuje swoje dzieci w mediach społecznościowych. Jej starszy syn Aleksy również pojawiał się na jej profilu. Tym razem jednak malutka Aniela odegrała konkretną rolę w reklamie – i to zaledwie miesiąc po narodzinach.

Kalicka od lat współpracuje z markami parentingowymi, a jej profil obserwują setki tysięcy osób, głównie młode mamy. Nic więc dziwnego, że wykorzystuje swoją pozycję do tworzenia treści, które łączą macierzyństwo z marketingiem. Dla wielu obserwatorek jest inspiracją – pokazuje, że można być mamą i wciąż działać zawodowo.

Czy to początek kariery Anieli?

Choć wszystko wskazuje na to, że udział w reklamie był raczej epizodem niż zawodowym planem, już teraz mówi się o Anieli jako o jednej z najmłodszych „gwiazdek Instagrama”. Kalicka konsekwentnie buduje swój wizerunek jako influencerki-mamy, a współprace reklamowe są dziś nieodłączną częścią życia wielu celebrytek.

