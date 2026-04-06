Kultowe fryzury Krzysztofa Rutkowskiego. Na rzeżuchę, wikinga czy Elvisa. Pamiętacie je wszystkie?

Krzysztof Rutkowski: Od własnej agencji do gwiazdy telewizji

Krzysztof Rutkowski (66 l.) to jedna z najbardziej charakterystycznych i kontrowersyjnych postaci polskich mediów. Karierę rozpoczął na początku lat 80. Służył w Milicji Obywatelskiej oraz ZOMO. W 1990 roku założył w Austrii prywatną agencję detektywistyczną. Z czasem zaczął przyjmować sprawy, które sprawiły, że i o nim zrobiło się głośno.

Już na początku działalności wyróżniał się nie tylko skutecznością, ale także nietypowym stylem bycia i zamiłowaniem do rozgłosu, co szybko przyciągnęło uwagę telewizji. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskał dzięki programowi TVN-u "Detektyw", który był emitowany w latach 2001-2006.

Z czasem Krzysztof Rutkowski zaczął funkcjonować nie tylko jako detektyw, ale również celebryta. Dziś regularnie gości w różnego typu programach, gdzie komentuje bieżące wydarzenia i opowiada o swoim życiu prywatnym. Od 2012 roku związany jest z Mają Rutkowski (41 l.). Małżonkowie chętnie brylują na show-biznesowych imprezach. Uwielbiają przy tym obnosić się swoim luksusowym życiem.

Krzysztof Rutkowski: Ewolucja fryzur detektywa-celebryty

Krzysztof Rutkowski od kilku lat lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Od początku medialnej kariery detektyw bez licencji sporo się zmienił. W trakcie nagrywania programu TVN wyglądał całkiem niepozornie. Jego garderoba składała się głównie z dżinsów, białych koszul i marynarek. Nosił też krótko obcięte włosy.

Kilka lat po zakończeniu programu rozpoczęła się jego wizerunkowa ewolucja. Zaczęło się od fryzury, która zyskała na... wysokości! Nie wiadomo, co skłoniło Rutkowskiego do postawienia włosów na sztorc. Z czasem misterna konstrukcja zaczęła przypominać żywopłot. W sieci żartowano, że wygląda jak rzeżucha!

Krzysztof Rutkowski eksperymentuje z wyglądem

Charakterystyczny kwadrat bardzo długo gościł na głowie detektywa-celebryty. Rutkowski lubi nosić czapki z daszkiem, co tylko podkręcało efekt komiczny. Mniej więcej dwa lata temu zapowiedział chęć zmiany wizerunku. Postanowił zrezygnować z utrwalacza i rozpuścił włos. Tak przyszła krótka era kontrolowanego nieładu. Z czasem doszły do tego warkocze w stylu wikingów.

Przez ostatni rok Krzysztof Rutkowski nosił swoje włosy zaczesane wysoko nad czołem, co przypominało nieco fryzurę Elvisa Presleya. Pod koniec ubiegłego roku gęsta, ciemna czupryna została rozświetlona chłodnymi, blond pasemkami. Ostatnio znowu przyciemnił włosy, ale zdecydował się je nieco przyciąć. Do twarzy mu w takiej fryzurze?

52

Sonda Lubisz rodzinę Rutkowskich? Tak Nie Nie mam zdania