Trwa śledztwo ws. śmierci córki Mariusza Węgłowskiego! Jest komentarz prokuratury

Mariusz Węgłowski stracił ukochaną córkę. Miała 24 lata

Mariusz Węgłowski (50 l.) z show-biznesem związał się po zakończeniu kariery w policji. Był policjantem-antyterrorystą SPAP we Wrocławiu w stopniu aspiranta sztabowego. To doświadczenie sprawiło, że chętnie jest obsadzany w rolach funkcjonariuszy. W 2006 roku zagrał w "Fali zbrodni", a od 2014 roku wciela się z jednego z głównych bohaterów serialu "Policjantki i policjanci". Swoje taneczne umiejętności pokazał w dziewiątej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Gwiazdor Polsatu Lubiany od ponad niemal trzech dekad może liczyć na wsparcie ukochanej żony. W ubiegłym roku Mariusz Węgłowski świętował 25. rocznicę ślubu z Agnieszką Węgłowską. Małżonkowie doczekali się jedynej córki, Nikoli. W piątek, 8 maja media obiegła przykra wiadomość o śmierci młodej kobiety. Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia. Pogrzeb odbył się 6 maja w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Mariusz Węgłowski przerwał milczenie po śmierci córki

Dwa dni przed śmiercią córki Mariusz Węgłowski zachęcał swoich obserwujących do pomocy małym pacjentom hospicjum. Nie mógł się wtedy spodziewać, że za niedługo jego rodzina pogrąży się w żałobie. Aktor przerwał milczenie niecały miesiąc po śmierci córki. Na Instagramie opublikował poruszający wpis.

Kochani.. 28.04.2026r odeszła nasza kochana córeczka Nikolcia. Nasz dotychczasowy świat w jednej chwili się zawalił. Nikolcia była miłością naszego życia. Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność i niesprawiedliwość, ale stwórca miał dla Nikolci inny plan - napisał.

Aktor podziękował również wszystkim za wsparcie i poprosił o modlitwę za córkę.

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. śmierci Nikoli Węgłowskiej

Jak informuje portal Pudelek, prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci Nikoli Węgłowskiej. Postępowaniem zajmuje się Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście. Prokurator Damian Pownuk, w rozmowie z Pudelkiem stwierdził, że śledztwo ruszyło na początku maja.

Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci – to standardowa procedura w sytuacji, gdy przyczyny zgonu nie są jeszcze w pełni znane. Śledczy próbują odtworzyć ostatnie dni życia Nikoli Węgłowskiej. Obecnie czekają na wyniki badań.

Aktualnie trwa oczekiwanie na sprawozdanie z sądowo lekarskich oględzin i sekcji zwłok Nikoli Węgłowskiej. Zlecono także badania toksykologiczne do Instytutu Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z.o.o. we Wrocławiu, jak też zwrócono się do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Wydział Chorób Wewnętrznych o nadesłanie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłej - przekazał prokurator.

W ciągu najbliższych dni mają zostać przesłuchane osoby z bliskiego otoczenia zmarłej. Mogą oni posiadać informacje dotyczące życia osobistego i zawodowego Nikoli oraz jej potencjalnych problemów ze zdrowiem.

