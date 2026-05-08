Gwiazdor Polsatu pożegnał ukochaną córkę. Nikola Węgłowska miała zaledwie 24 lata

Aleksandra Kalita
2026-05-08 10:07

Mariusz Węgłowski oraz jego bliscy przeżywają niewyobrażalną tragedię. W wieku 24 lat zmarła córka aktora, Nina. W minioną środę odbyły się uroczystości pogrzebowe. Nina Węgłowska została pochowana na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Śmierć dziecka to niewyobrażalna tragedia. W piątkowy poranek polskie media obiegła wiadomość o odejściu Nikoli Węgłowskiej, córki Mariusza Węgłowskiego. Miała zaledwie 24 lat. Informacja dotycząca śmierci młodej kobiety pojawiła się na stronie zakładu pogrzebowego Witwiccy. 24-latka została pochowana w rodzinnych Kobierzycach, podwrocławskiej wsi.

Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia, a pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach - przekazano w nekrologu.

Bliscy Nikoli nie przekazali dodatkowych informacji i na razie nie wiadomo, jaka była jej przyczyna śmierci. Na tę niezwykle przykrą wiadomość zareagowała m.in. agencja aktorska Studio ABM. Jak się okazało, Nikola kilka lat temu chciała pójść w ślady ojca. W tym celu wzięła udział w castingu. 

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka - napisano na stronie agencji.

Dla Nikoli Węgłowskiej aktorstwo było jedynie chwilową przygodą. Zagrała w "Dlaczego ja?" i na tym zakończyła występy na ekranie. W nagraniu castingowym wyznała, że jej pasją jest sport, grała w piłkę ręczną w klubie KPR Kobierzyce. 

Mariusz Węgłowski pogrążony w żałobie

Zanim Mariusz Węgłowski (50 l.) wkroczył do show-biznesu był policjantem. Należał również do specjalnej jednostki. Nabyte w poprzednim zawodzie umiejętności wykorzystuje w serialowych produkcjach. Popularność zyskał dzięki roli Mikołaja Białacha w serialu "Policjantki i policjanci", w którym gra od 2014 roku.

To nie jest jego jedyna rola. Można było go zobaczyć m.in. w "Fali zbrodni", "Świętym", "25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy" czy "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny".

Mariusz Węgłowski był jednym z uczestników dziewiątej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie partnerowała mu Kasia Vu Manh. Podczas programu zmagał się z kontuzją nogi. Mimo to udało mu się dojść aż do ósmego odcinka.

