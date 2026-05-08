Jest komentarz policji ws. śmierci Nikodema Czyżewskiego. Tragiczny finał poszukiwań 23-latka

Nie żyje Nikodem Czyżewski. Miał zaledwie 23 lata

Nie żyje 23-letni Nikodem Czyżewski, działający w sieci pod pseudonimem Lil Narcyz. Młody twórca zyskał popularność dzięki prześmiewczym utworom (tzw. diss), które regularnie podbijały YouTube’a i TikToka. Nateriały Lil Narcyza często wywoływały kontrowersje. Na Youtubie zgromadził niemal półmilionową społeczność, a jego najpopularniejsze filmiki miały po kilka milionów wyświetleń

W ostatnich latach ograniczył swoją internetową działalność, a niedawno wyjechał do Chorwacji w celach zarobkowych. Na początku kwietnia przestał kontaktować się z rodziną, co wywołało ich niepokój. Według bliskich przepadł bez wieści. Pod koniec kwietnia Komenda Miejska Policji w Gliwicach opublikowała oficjalny komunikat w sprawie zaginięcia Nikodema Czyżewskiego. Ustalono, że może on przebywać w okolicach Zagrzebia.

Komentarz policji ws. śmierci 23-letniego youtubera

Niestety, poszukiwania miały tragiczny finał. Ciało 23-latka zostało odnalezione na terenie stolicy Chorwacji. Informacja ta wstrząsnęła internetową społecznością. Na Tik Toku młodzi ludzie z całej Polski reagują na tragiczną wiadomość. Wiele osób zastanawia się jak będą wyglądać dalsze procedury.

Nadkom. Marzena Szwed, rzeczniczka prasowa gliwickiej policji, w rozmowie z "Faktem" poinformowała, że sprawą zajmują się chorwackie służby.

Do zdarzenia doszło na terenie Chorwacji, dlatego organami właściwymi do prowadzenia czynności i podejmowania decyzji w tej sprawie są służby oraz instytucje chorwackie - przekazała nadkom. Marzena Szwed.

Rodzina youtubera założyła na portalu zrzutka.pl zbiórkę. Celem jest uzbieranie kwoty potrzebnej na sprowadzenie z Chorwacji ciała Nikodema oraz organizację pogrzebu.

