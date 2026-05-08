Matura 2026 z biologii. Pewniaki i przecieki. Co będzie na arkuszu CKE?

Spis treści
Matura 2026 biologia poziom rozszerzony 8.05 piątek. W internecie nie brakuje już wpisów o „pewniakach”, rzekomych przeciekach i przewidywaniach dotyczących arkusza. Eksperci jednak przypominają, że CKE regularnie ostrzega przed fałszywymi informacjami publikowanymi przed egzaminami.
Przecieki z matura 2026 biologia
Egzamin z biologii rozszerzonej odbędzie się w piątek, 8 maja 2026 roku o godz. 9:00. Tak wynika z oficjalnego harmonogramu egzaminów maturalnych opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na chwilę przed egzaminem media społecznościowe i grupy dla maturzystów tradycyjnie zapełniają się wpisami dotyczącymi możliwych tematów. Uczniowie wymieniają się przewidywaniami, publikują listy zagadnień i szukają informacji o potencjalnych „przeciekach”.
Odpowiedzi i arkusz CKE opublikujemy w tym miejscu: Odpowiedzi i arkusz CKE z biologii rozszerzonej matura 2026
Matura 2026 biologia rozszerzona - pewniaki
Z oficjalnego informatora wynika, że egzamin z biologii ma sprawdzać nie tylko wiedzę pamięciową, ale przede wszystkim analizę materiałów źródłowych, interpretowanie doświadczeń oraz wyciąganie wniosków. W arkuszu pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
Czytaj też: Matura biologia 2026. Ile trwa i co będzie na maturze z biologii?
CKE podkreśla również, że maturzyści muszą wykazywać się:
- umiejętnością naukowego rozumowania,
- analizą wyników badań,
- interpretacją wykresów i tabel,
- dostrzeganiem zależności przyczynowo-skutkowych,
- projektowaniem doświadczeń biologicznych.
Sam egzamin trwa 180 minut. Arkusz zawiera od 44 do 56 zadań, a do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów. Większość punktów przypada na zadania otwarte.
Co będzie na maturze z biologii rozszerzonej?
Z opublikowanych przez CKE materiałów wynika, że dużą rolę odgrywają zadania wymagające interpretacji wykresów, doświadczeń i wyników badań. W przykładowych arkuszach pojawiają się m.in.:
- doświadczenia na organizmach modelowych,
- analiza procesów metabolicznych,
- zadania dotyczące cyklu komórkowego,
- interpretacja wykresów statystycznych,
- zadania związane z odpornością organizmu.
W informatorze podkreślono również znaczenie precyzyjnych odpowiedzi. Niejasne lub wieloznaczne sformułowania mogą skutkować utratą punktów.
Matura 2026. Biologia pozostaje jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych. Według danych CKE egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym chce zdawać około 20,7 proc. tegorocznych absolwentów. Przedmiot jest szczególnie ważny dla kandydatów na kierunki medyczne, weterynarię, farmację, biotechnologię czy psychologię.
Na maturę z biologii można zabrać:
- linijkę,
- prosty kalkulator,
- tablice „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne”.
Najważniejsze informacje
- Matura z biologii rozszerzonej odbędzie się 8 maja 2026 r. o godz. 9:00
- Egzamin potrwa 180 minut
- Arkusz będzie zawierał od 44 do 56 zadań
- W sieci pojawiają się „pewniaki” i rzekome przecieki
- CKE podkreśla, że egzamin sprawdza głównie analizę i interpretację danych