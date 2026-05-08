Matura 2026 z biologii. Pewniaki i przecieki. Co będzie na arkuszu CKE?

Jacek Chlewicki
2026-05-08 7:08

Matura biologia rozszerzona 8.05. Już za chwilę tysiące maturzystów zasiądą do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych w 2026 roku – według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej deklarację zdawania biologii rozszerzonej złożyło ponad 71 tys. osób.

Matura 2026 biologia poziom rozszerzony 8.05 piątek. W internecie nie brakuje już wpisów o „pewniakach”, rzekomych przeciekach i przewidywaniach dotyczących arkusza. Eksperci jednak przypominają, że CKE regularnie ostrzega przed fałszywymi informacjami publikowanymi przed egzaminami.

Przecieki z matura 2026 biologia

Egzamin z biologii rozszerzonej odbędzie się w piątek, 8 maja 2026 roku o godz. 9:00. Tak wynika z oficjalnego harmonogramu egzaminów maturalnych opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na chwilę przed egzaminem media społecznościowe i grupy dla maturzystów tradycyjnie zapełniają się wpisami dotyczącymi możliwych tematów. Uczniowie wymieniają się przewidywaniami, publikują listy zagadnień i szukają informacji o potencjalnych „przeciekach”.

Matura 2026 biologia rozszerzona - pewniaki

Z oficjalnego informatora wynika, że egzamin z biologii ma sprawdzać nie tylko wiedzę pamięciową, ale przede wszystkim analizę materiałów źródłowych, interpretowanie doświadczeń oraz wyciąganie wniosków. W arkuszu pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

CKE podkreśla również, że maturzyści muszą wykazywać się:

  • umiejętnością naukowego rozumowania,
  • analizą wyników badań,
  • interpretacją wykresów i tabel,
  • dostrzeganiem zależności przyczynowo-skutkowych,
  • projektowaniem doświadczeń biologicznych.

Sam egzamin trwa 180 minut. Arkusz zawiera od 44 do 56 zadań, a do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów. Większość punktów przypada na zadania otwarte.

Co będzie na maturze z biologii rozszerzonej?

Z opublikowanych przez CKE materiałów wynika, że dużą rolę odgrywają zadania wymagające interpretacji wykresów, doświadczeń i wyników badań. W przykładowych arkuszach pojawiają się m.in.:

  • doświadczenia na organizmach modelowych,
  • analiza procesów metabolicznych,
  • zadania dotyczące cyklu komórkowego,
  • interpretacja wykresów statystycznych,
  • zadania związane z odpornością organizmu.

W informatorze podkreślono również znaczenie precyzyjnych odpowiedzi. Niejasne lub wieloznaczne sformułowania mogą skutkować utratą punktów.

Matura 2026. Biologia pozostaje jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych. Według danych CKE egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym chce zdawać około 20,7 proc. tegorocznych absolwentów. Przedmiot jest szczególnie ważny dla kandydatów na kierunki medyczne, weterynarię, farmację, biotechnologię czy psychologię.

Na maturę z biologii można zabrać:

  • linijkę,
  • prosty kalkulator,
  • tablice „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne”.

Najważniejsze informacje

  • Matura z biologii rozszerzonej odbędzie się 8 maja 2026 r. o godz. 9:00
  • Egzamin potrwa 180 minut
  • Arkusz będzie zawierał od 44 do 56 zadań
  • W sieci pojawiają się „pewniaki” i rzekome przecieki
  • CKE podkreśla, że egzamin sprawdza głównie analizę i interpretację danych
