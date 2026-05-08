Matura 2026 z biologii. Pewniaki i przecieki. Co będzie na arkuszu CKE?

Matura 2026 biologia poziom rozszerzony 8.05 piątek. W internecie nie brakuje już wpisów o „pewniakach”, rzekomych przeciekach i przewidywaniach dotyczących arkusza. Eksperci jednak przypominają, że CKE regularnie ostrzega przed fałszywymi informacjami publikowanymi przed egzaminami.

Przecieki z matura 2026 biologia

Egzamin z biologii rozszerzonej odbędzie się w piątek, 8 maja 2026 roku o godz. 9:00. Tak wynika z oficjalnego harmonogramu egzaminów maturalnych opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na chwilę przed egzaminem media społecznościowe i grupy dla maturzystów tradycyjnie zapełniają się wpisami dotyczącymi możliwych tematów. Uczniowie wymieniają się przewidywaniami, publikują listy zagadnień i szukają informacji o potencjalnych „przeciekach”.

Matura 2026 biologia rozszerzona - pewniaki

Z oficjalnego informatora wynika, że egzamin z biologii ma sprawdzać nie tylko wiedzę pamięciową, ale przede wszystkim analizę materiałów źródłowych, interpretowanie doświadczeń oraz wyciąganie wniosków. W arkuszu pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

CKE podkreśla również, że maturzyści muszą wykazywać się:

umiejętnością naukowego rozumowania,

analizą wyników badań,

interpretacją wykresów i tabel,

dostrzeganiem zależności przyczynowo-skutkowych,

projektowaniem doświadczeń biologicznych.

Sam egzamin trwa 180 minut. Arkusz zawiera od 44 do 56 zadań, a do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów. Większość punktów przypada na zadania otwarte.

Co będzie na maturze z biologii rozszerzonej?

Z opublikowanych przez CKE materiałów wynika, że dużą rolę odgrywają zadania wymagające interpretacji wykresów, doświadczeń i wyników badań. W przykładowych arkuszach pojawiają się m.in.:

doświadczenia na organizmach modelowych,

analiza procesów metabolicznych,

zadania dotyczące cyklu komórkowego,

interpretacja wykresów statystycznych,

zadania związane z odpornością organizmu.

W informatorze podkreślono również znaczenie precyzyjnych odpowiedzi. Niejasne lub wieloznaczne sformułowania mogą skutkować utratą punktów.

Matura 2026. Biologia pozostaje jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych. Według danych CKE egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym chce zdawać około 20,7 proc. tegorocznych absolwentów. Przedmiot jest szczególnie ważny dla kandydatów na kierunki medyczne, weterynarię, farmację, biotechnologię czy psychologię.

Na maturę z biologii można zabrać:

linijkę,

prosty kalkulator,

tablice „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne”.

Najważniejsze informacje

Matura z biologii rozszerzonej odbędzie się 8 maja 2026 r. o godz. 9:00

Egzamin potrwa 180 minut

Arkusz będzie zawierał od 44 do 56 zadań

W sieci pojawiają się „pewniaki” i rzekome przecieki

CKE podkreśla, że egzamin sprawdza głównie analizę i interpretację danych