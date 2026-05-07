Matura 2026: angielski rozszerzony 7.05.2026. Gotowe odpowiedzi i ARKUSZE CKE z angielskiego 2026. Zobacz, czy zdałeś! [NOWA I STARA FORMUŁA]

Matura 2026 z angielskiego rozszerzonego - rozwiązania, odpowiedzi z angielskiego. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [CZWARTEK 7.05.2026]

Matura 2026: angielskiego. W czwartek, 7 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2026 z angielskiego w formule 2015 oraz w formule 2023. Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym, to czwarty dzień egzaminacyjnych zmagań. Na napisanie matury 2026 z angielskiego jest 150 minut.

Matura 2026: język angielski rozszerzony. Co znalazło się w arkuszach CKE? Są już przecieki! [RELACJA NA ŻYWO 07.05.2026]

Matura 2026: angielski. Arkusz CKE i odpowiedzi

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2026 z angielskiego rozszerzonego formuła 2015 i 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe! Przypominamy także, że na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Matura 2026: angielski rozszerzonego. Co było na maturze z angielskiego?

Matura 2026 z angielskiego znów pokazała dobrze znany scenariusz: co roku, niemal tuż po rozpoczęciu egzaminu, w sieci pojawiają się zdjęcia arkuszy CKE. Nie inaczej było tym razem - już kilkanaście minut po starcie matury o 9:00 pierwsze fotografie trafiły na platformę X, wywołując falę komentarzy i spekulacji.

Oto co pojawiło się w opublikowanych fragmentach arkusza CKE.

Temat 1: Rozprawka o podróżowaniu pociągiem

Pierwszy temat wymaga od zdających napisania rozprawki. Zgodnie z poleceniem, ich zadaniem jest przedstawienie wad i zalet konkretnego sposobu podróżowania.

Polecenie: Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zwiedzanie Europy koleją. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety korzystania z tego środka transportu podczas podróży zagranicznych.

Temat 2: Artykuł o wydarzeniu sportowym

Druga propozycja to napisanie artykułu do gazety. W tym zadaniu maturzysta wciela się w rolę uczestnika wydarzenia sportowego i dzieli się swoimi refleksjami.

Polecenie: Udało Ci się kupić bilet na wydarzenie sportowe, na które od dawna chciałeś/chciałaś pójść. Napisz artykuł do gazety, w którym opiszesz przebieg sportowej rywalizacji podczas tego wydarzenia i uzasadnisz, dlaczego lepiej uczestniczyć w takich wydarzeniach osobiście niż oglądać ich transmisje w mediach.

