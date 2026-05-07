Rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Olechowskiego. Wojciech Mann pojawił się w towarzystwie syna

Nie żyje Andrzej Olechowski. Przykrą wiadomość przekazał Wojciech Mann
W sobotę, 25 kwietnia zmarł Andrzej Olechowski. Dyplomata, ekonomista, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister miał 78 lat. Przykrą wiadomość o śmierci polityka przekazał jego wieloletni przyjaciel, Wojciech Mann (78 l.).
Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje – napisał dziennikarz na portalu społecznościowym.
Pogrzeb cenionego polityka odbył się w środę, 6 maja. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 14:00 w Kościele św. Anny w Wilanowie. W świątyni zebrał się tłum żałobników. Urna z czarno-białego marmuru została ustawiona przed ołtarzem. Obok znajdowało się zdjęcie Andrzeja Olechowskiego oraz wieńce pogrzebowe.
Ludzie kultury i polityki żegnają Andrzeja Olechowskiego
W ostatnim pożegnaniu Andrzeja Olechowskiego uczestniczyło wiele znanych osób. Świat polityki reprezentowali m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, Marcin Święcicki, Wojciech Olejniczak czy Małgorzata Kidawa-Błońska.
Ze świata kultury obecny był scenograf i laureat Oscara Allan Starski z żoną. Pojawił się również Piotr Kraśko. Na pogrzebie nie mogło zabraknąć i Wojciecha Manna. Dziennikarz przyszedł w towarzystwie syna.
Andrzej Olechowski przed laty pracował w Polskim Radiu jako prezenter muzyczny i DJ. To tam zacieśniła się jego znajomość z Wojciechem Mannem. Panowie znali się jeszcze z lat szkolnych i połączyła miłość do muzyki. Ich przyjaźń trwała ponad 60 lat.
