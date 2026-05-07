Na UW uczcili pamięć pani Małgorzaty. Rocznica masakry na kampusie

Uniwersytet Warszawski upamiętnił rocznicę tragicznej śmierci pracowniczki, pani Małgorzaty Dynak, sadząc miłorząb.

Tragedia sprzed roku wstrząsnęła społecznością akademicką, a sprawca został uznany za niepoczytalnego.

Uczelnia wprowadziła nowe procedury bezpieczeństwa.

UW uczciło pamięć pani Małgorzaty. Minął rok od tragedii na kampusie

Na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się symboliczne upamiętnienie pani Małgorzaty Dynak - pracownicy uczelni, która zginęła rok temu w wyniku potwornego ataku. W uroczystości uczestniczyli pracownicy, studenci i mieszkańcy Warszawy, którzy chcieli w ciszy i skupieniu oddać hołd zamordowanej kobiecie.

Uroczystość rozpoczęła się w czwartek, 7 maja, o godzinie 12. Na skwerze pomiędzy Budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii posadzono miłorząb. To drzewo symbolizujące pamięć, nadzieję, miłość i trwałość. Wydarzenie miało charakter otwarty i było przede wszystkim gestem pamięci oraz solidarności ze wszystkimi osobami, które rok temu przeżyły dramatyczne chwile na kampusie.

Rok od tragedii, która wstrząsnęła Warszawą

7 maja 2025 roku na Uniwersytecie Warszawskim doszło do jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni ostatnich lat. 22-letni student prawa Mieszko R. zaatakował na kampusie 53-letnią pracownicę uczelni. Kobieta zginęła. Wydarzenia rozegrały się na terenie, który przez lata był postrzegany jako spokojne i bezpieczne miejsce spotkań studentów, pracowników naukowych i mieszkańców miasta. Dlatego tragedia wywołała ogromny szok nie tylko w środowisku akademickim, ale również w całej Warszawie.

Dziś, rok po tych wydarzeniach, sprawa nadal budzi ogromne emocje. Biegli uznali podejrzanego za niepoczytalnego, a prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy.

„Wszyscy to przeżyli”

Dla wielu osób związanych z Uniwersytetem Warszawskim tragedia sprzed roku nadal pozostaje żywa. - To było tragiczne wydarzenie. Wszyscy to przeżyli, wszystkich to dotknęło - mówi reporterowi se.pl Mirosław, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Jak przyznaje, przez lata kampus był miejscem, które kojarzyło się przede wszystkim ze spokojem.

- Kampus wydawał się miejscem spokojnym i bezpiecznym. Okazało się, że nie - dodaje.

Choć od tragedii minęło już 12 miesięcy, wielu pracowników i studentów nadal pamięta atmosferę strachu i chaosu, jaka panowała tamtego dnia. Po tragicznych wydarzeniach Uniwersytet Warszawski rozpoczął wprowadzanie nowych procedur bezpieczeństwa. Na kampusie pojawiły się dodatkowe systemy monitoringu, alarmy i zmiany organizacyjne dotyczące ochrony.