Bonnie Tyler trafiła do szpitala! Ikona muzyki przeszła nagłą operację

Już w środę 6 maja, tuż po godzinie 18:00 czasu polskiego w mediach społecznościowych Bonnie Tyler pojawił się wpis, który bardzo zaniepokoił fanów i fanki artystki. W krótkim, acz treściwym oświadczeniu poinformowano, że kończąca w tym roku 75 lat gwiazda trafiła do szpitala w Faro w Portugalii! Co takiego się stało?

Dlaczego Bonnie Tyler trafiła do szpitala?

Przedstawiciele artystki przekazali, że musiała ona w trybie niezwykle pilnym przejść operację - w oświadczeniu mowa o zabiegu jelit. Medyczna procedura już za wokalistką - wskazano, że operacja przebiegła pomyślnie, a Bonnie Tyler obecnie skupia się na powrocie do zdrowia i do formy.

Wiemy, że cała jej rodzina, przyjaciele i fani z niepokojem przyjmą tę wiadomość i życzą jej pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia - brzmi zakończenie oświadczenia w sprawie zdrowia Bonnie Tyler.

Tak wyglądał występ Bonnie Tyler w ramach TOP Of the TOP Festival w 2019 roku:

Bonnie Tyler - światowa ikona muzyki

Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins, to postać, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom rocka i charyzmatycznych głosów. Ta walijska wokalistka, urodzona 8 czerwca 1951 roku w Skewen, od dekad zachwyca publiczność swoją charakterystyczną barwą głosu. To właśnie unikatowy wokal stał się jej znakiem rozpoznawczym i pozwolił jej wspiąć się na szczyty list przebojów. Jej kariera rozpoczęła się w latach 70., a prawdziwy przełom nastąpił w 1976 roku za sprawą przeboju "Lost in France". Jednak to lata 80. ugruntowały jej pozycję jako międzynarodowej gwiazdy. W 1983 roku świat oszalał na punkcie "Total Eclipse of the Heart" – ballady, która do dziś pozostaje jednym z jej największych hitów. Rok później zaś, kolejny hit, "Holding Out for a Hero", umocnił jej status.

Przypominamy, że W 2013 roku Bonnie Tyler podjęła odważną decyzję o reprezentowaniu Wielkiej Brytanii w Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbył się w Malmö, w Szwecji. Artystka wykonała piosenkę "Believe in Me", skomponowaną przez Desmonda Childa, Tylera Jamesa i Lauren Christy. Mimo jej światowej sławy i ogromnego doświadczenia scenicznego, występ na Eurowizji nie przyniósł jej zwycięstwa. Zajęła 19. miejsce z 23 punktami.