Bonnie Tyler trafiła do szpitala! Ikona muzyki przeszła nagłą operację

Dominika Bany
2026-05-07 11:29

Niepokojące wieści obiegły media na całym świecie. Jak poinformowali przedstawiciele słynnej walijskiej wokalistki Bonnie Tyler, trafiła ona do szpitala. Powodem takiego stanu rzeczy była konieczność przeprowadzenia pilnej operacji. Co takiego stało się artystce i jak czuje się ona na ten moment? Najważniejsze informacje znajdziesz poniżej!

Bonnie Tyler trafiła do szpitala!
Już w środę 6 maja, tuż po godzinie 18:00 czasu polskiego w mediach społecznościowych Bonnie Tyler pojawił się wpis, który bardzo zaniepokoił fanów i fanki artystki. W krótkim, acz treściwym oświadczeniu poinformowano, że kończąca w tym roku 75 lat gwiazda trafiła do szpitala w Faro w Portugalii! Co takiego się stało?

Dlaczego Bonnie Tyler trafiła do szpitala?

Przedstawiciele artystki przekazali, że musiała ona w trybie niezwykle pilnym przejść operację - w oświadczeniu mowa o zabiegu jelit. Medyczna procedura już za wokalistką - wskazano, że operacja przebiegła pomyślnie, a Bonnie Tyler obecnie skupia się na powrocie do zdrowia i do formy. 

Wiemy, że cała jej rodzina, przyjaciele i fani z niepokojem przyjmą tę wiadomość i życzą jej pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia - brzmi zakończenie oświadczenia w sprawie zdrowia Bonnie Tyler.

Tak wyglądał występ Bonnie Tyler w ramach TOP Of the TOP Festival w 2019 roku:

Bonnie Tyler - światowa ikona muzyki

Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins, to postać, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom rocka i charyzmatycznych głosów. Ta walijska wokalistka, urodzona 8 czerwca 1951 roku w Skewen, od dekad zachwyca publiczność swoją charakterystyczną barwą głosu. To właśnie unikatowy wokal stał się jej znakiem rozpoznawczym i pozwolił jej wspiąć się na szczyty list przebojów. Jej kariera rozpoczęła się w latach 70., a prawdziwy przełom nastąpił w 1976 roku za sprawą przeboju "Lost in France". Jednak to lata 80. ugruntowały jej pozycję jako międzynarodowej gwiazdy. W 1983 roku świat oszalał na punkcie "Total Eclipse of the Heart" – ballady, która do dziś pozostaje jednym z jej największych hitów. Rok później zaś, kolejny hit, "Holding Out for a Hero", umocnił jej status. 

Przypominamy, że W 2013 roku Bonnie Tyler podjęła odważną decyzję o reprezentowaniu Wielkiej Brytanii w Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbył się w Malmö, w Szwecji. Artystka wykonała piosenkę "Believe in Me", skomponowaną przez Desmonda Childa, Tylera Jamesa i Lauren Christy. Mimo jej światowej sławy i ogromnego doświadczenia scenicznego, występ na Eurowizji nie przyniósł jej zwycięstwa. Zajęła 19. miejsce z 23 punktami.

