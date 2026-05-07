Dramat gwiazdy filmowej! Rodzina nie może pogodzić się z jej decyzją
Sprawa 49-letniej aktorki wywołała ogromne emocje w Kanadzie i ponownie rozpaliła debatę dotyczącą śmierci wspomaganej. Claire Brosseau przez lata była związana z branżą filmową i pojawiała się na ekranie u boku znanych hollywoodzkich nazwisk. Dziś jednak jej życie wygląda zupełnie inaczej. Aktorka od miesięcy praktycznie nie wychodzi z domu. Jak sama przyznała podczas sądowego przesłuchania, ciężka choroba afektywna dwubiegunowa oraz zespół stresu pourazowego sprawiły, że zwykłe funkcjonowanie stało się dla niej ogromnym wyzwaniem.
Wstrząsające wyznanie gwiazdy! Walczy przed sądem o prawo do śmierci
Claire Brosseau nie ukrywa, że od dawna zmaga się z ogromnym bólem psychicznym. Podczas rozprawy mówiła wprost o codziennym cierpieniu i poczuciu bezradności. Przyznała, że każdego ranka budzi się z myślą, że może nie przetrwać kolejnego dnia.
Jak donoszą zagraniczne media, aktorka od lat próbowała walczyć o zdrowie. Korzystała z pomocy specjalistów i przechodziła leczenie, jednak jej stan psychiczny nadal się pogarszał. Według relacji sama miała również podejmować dramatyczne próby odebrania sobie życia.
Mimo że jest fizycznie zdrowa i ma wsparcie rodziny oraz przyjaciół, uważa, że nie daje już rady żyć z nieustającym cierpieniem. W emocjonalnym wystąpieniu podkreślała, że decyzja o walce o eutanazję nie wynika z chwilowego impulsu, lecz z wieloletniej walki z chorobą.
Sprawa podzieliła nawet najbliższych aktorki. Jej siostra przyznała, że początkowo była wściekła i nie mogła pogodzić się z decyzją Claire. Matka gwiazdy mówi z kolei o dramatycznym rozdarciu - z jednej strony nie wyobraża sobie straty córki, z drugiej nie chce patrzeć na jej dalsze cierpienie.
Podzieleni są również lekarze. Część specjalistów uważa, że aktorka nadal ma szansę na poprawę i nie powinno się odbierać jej nadziei. Inni podkreślają natomiast, że należy uszanować jej wolę i prawo do decydowania o własnym życiu.
Cała sprawa wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Jedni współczują aktorce i wspierają jej walkę o możliwość wyboru. Inni alarmują, że dopuszczenie eutanazji w przypadku chorób psychicznych może prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji.
Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
- 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
- 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
- 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
- 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
