Wstrząsające wyznanie gwiazdy! Walczy przed sądem o prawo do śmierci

Julita Buczek
2026-05-07 13:59

Dramatyczne wyznanie znanej aktorki wstrząsnęło opinią publiczną. Claire Brosseau walczy przed sądem o prawo do eutanazji. Gwiazda otwarcie przyznała, że każdego dnia zmaga się z cierpieniem psychicznym, którego nie jest już w stanie wytrzymać.

Autor: nytimes/ Instagram

Dramat gwiazdy filmowej! Rodzina nie może pogodzić się z jej decyzją

Sprawa 49-letniej aktorki wywołała ogromne emocje w Kanadzie i ponownie rozpaliła debatę dotyczącą śmierci wspomaganej. Claire Brosseau przez lata była związana z branżą filmową i pojawiała się na ekranie u boku znanych hollywoodzkich nazwisk. Dziś jednak jej życie wygląda zupełnie inaczej. Aktorka od miesięcy praktycznie nie wychodzi z domu. Jak sama przyznała podczas sądowego przesłuchania, ciężka choroba afektywna dwubiegunowa oraz zespół stresu pourazowego sprawiły, że zwykłe funkcjonowanie stało się dla niej ogromnym wyzwaniem.

Claire Brosseau nie ukrywa, że od dawna zmaga się z ogromnym bólem psychicznym. Podczas rozprawy mówiła wprost o codziennym cierpieniu i poczuciu bezradności. Przyznała, że każdego ranka budzi się z myślą, że może nie przetrwać kolejnego dnia.

Jak donoszą zagraniczne media, aktorka od lat próbowała walczyć o zdrowie. Korzystała z pomocy specjalistów i przechodziła leczenie, jednak jej stan psychiczny nadal się pogarszał. Według relacji sama miała również podejmować dramatyczne próby odebrania sobie życia.

Mimo że jest fizycznie zdrowa i ma wsparcie rodziny oraz przyjaciół, uważa, że nie daje już rady żyć z nieustającym cierpieniem. W emocjonalnym wystąpieniu podkreślała, że decyzja o walce o eutanazję nie wynika z chwilowego impulsu, lecz z wieloletniej walki z chorobą.

Sprawa podzieliła nawet najbliższych aktorki. Jej siostra przyznała, że początkowo była wściekła i nie mogła pogodzić się z decyzją Claire. Matka gwiazdy mówi z kolei o dramatycznym rozdarciu - z jednej strony nie wyobraża sobie straty córki, z drugiej nie chce patrzeć na jej dalsze cierpienie.

Podzieleni są również lekarze. Część specjalistów uważa, że aktorka nadal ma szansę na poprawę i nie powinno się odbierać jej nadziei. Inni podkreślają natomiast, że należy uszanować jej wolę i prawo do decydowania o własnym życiu.

Cała sprawa wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Jedni współczują aktorce i wspierają jej walkę o możliwość wyboru. Inni alarmują, że dopuszczenie eutanazji w przypadku chorób psychicznych może prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

